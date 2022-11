Sangiovanni & Aitana, Taylor Swift y Dani Fernández & Juancho relucen en la última lista de noviembre

La última lista de noviembre de 2022 viene repleta de movimientos destacables, alguno de los cuales bastante sorprendente, como el número uno de Mariposas, de Sangiovanni y Aitana. No porque no se lo merezcan, muy al contrario, sino porque parecía que, tras haber llegado a todo lo alto el 1 de octubre, poco a poco iban perdiendo posiciones. Bien es cierto que todavía no habían salido del top 10. Sin embargo, una inesperada subida de siete puestos los ha devuelto a la primera plaza. Aitana hace además doblete, pues sigue en lista con Quieres, junto a Emilia y Ptazeta (#14). También es noticia en la lista el regreso de Taylor Swift, única novedad de la semana con Anti-hero (#26). Dani Fernández y Juancho de Sidecars protagonizan la subida más importante: nada menos que once puestos escalan para situarse en el #19 con Plan fatal. El récord de permamencia lo ostenta Harry Styles con su espectacular As it was: 33 semanas lleva con nosotros, tres de las cuales en el número uno (y sigue en la zona alta: #10), mientras Late night talking, su otro sencillo en el chart, baja hasta el #33. En el vídeo de la parte superior, Tony Aguilar repasa la lista íntegra vídeo a vídeo.