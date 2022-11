La semana que Avril Lavigne, Luz Casal, Andrés Calamaro, Adele y Juanes fueron Nº1 de la lista

Como cada semana en La Máquina del Tiempo recordamos canciones que fueron número uno de la lista por estas fechas hace un año, hace cinco, diez, quince, veinte, veinticinco…, y esta vez nos remontaremos cuarenta años atrás para ver qué tema ocupaba el puesto de honor de LOS40 en 1982. Pero como es habitual, la primera parada es el año pasado, y en 2021 encontramos que el puesto de honor lo ocupó Adele el 20 de noviembre con Easy on me, el single que avanzaba su último álbum, 30. Era su segunda semana no consecuiva en lo alto, pues antes lo había conseguido el 30 de octubre.

Otra diva internacional, Camila Cabello se mantenía en el número uno el 25 de noviembre de 2017 con Havana, tema en el que colaboraba el rapero Young Thug. Estaba incluido en el primer álbum como solista de Camila, tras su marcha de Fifth Harmony. Más tarde se publicó un remix con Daddy Yankee. Cinco años antes, en 2012, Pablo Alborán recuperaba la primera plaza que ya había logrado dos semanas a principios de noviembre con Tanto.

Juanes seguía dominando la lista en 2007, hace quince años, con Me enamora. La del 24 de noviembre fue la segunda de las tres semanas consecutivas que pasó en lo alto; y ojo, porque en diciembre estaría dos más hasta sumar un total de cinco, las mismas que Rihanna ese mismo año con Umbrella (y sin embargo, ninguna de las dos fue la que más veces se colgó la medalla de oro en 2007, porque ese fue el año de Shakira y Las de la intuición, que lograría el liderato ocho semanas). Y hace veinte años, el número uno fue para la entonces adolescente —tenía 18 años— Avril Lavigne con Complicated. Su punk-pop de estética skater causó sensación.

Dos grandes de la música en castellano para concluir la sección esta semana. Primero Andrés Calamaro, que fue número uno el 22 de noviembre de 1997 con Loco, de su magistral álbum Alta suciedad. Y, para terminar, Luz Casal, que coronó la lista el 20 de noviembre de 1982, hace cuarenta años, con No aguanto más. Era la canción que abría su disco Luz, de ese año, el primero de su ya extensísima discografía.