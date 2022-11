Conciertos de Metallica en España: fechas, entradas, precios, teloneros...

Metallica ha provocado un auténtico terremoto alrededor de su legión de fans con su último anuncio. La banda de thrash metal está de regreso con nuevo disco y una gira de presentación que los llevará por todo el mundo Y sí, estamos de enhorabuena, porque pasarán por España con dos fechas. No será fácil conseguir las entradas de un espectáculo tan esperado por muchos, así que te contamos cuándo y dónde actuarán y cómo puedes conseguir unas tan cotizadas entradas.

Su nuevo trabajo discográfico se llamará 72 Seasons, y podremos escucharlo a partir del 14 de abril de 2023. El álbum estará formado por 11 canciones completamente nuevas, de las que ya conocemos el tracklist y un adelanto. El grupo de Lars Ulrich y James Hetfield ha publicado el primer single del disco, Luz Aeterna. El álbum llega acompañado por una ambiciosa gira, la M72 World Tour, que arrancará en abril de 2023 en Amsterdam y concluirá en México en septiembre de 2024.

Madrid es la ciudad española que acogerá los dos conciertos que Metallica tiene previsto. Las fechas establecidas son el 12 y el 14 de julio de 2024, ambos en el Estadio Cívitas Metropolitano. Eso sí, hay que tener en cuenta que serán dos espectáculos completamente diferentes, tanto en repertorio como en los artistas elegidos que actuarán como teloneros. Architects y Mammoth WVH serán sus teloneros en la primera fecha de Madrid, mientras que en la segunda serán Five Finger death Punch y Ice Nine Kills quienes abran el concierto.

Metallica: Lux Æterna (Official Music Video)

Cómo conseguir las entradas y abonos para los conciertos

En principio, las entradas para cada día se podrán a la venta a partir del 20 de enero 2023. Apunta la fecha para la que, seguro, será una de las colas virtuales más grandes de los últimos años. La promotora señala que se ha establecido un límite de cuatro entradas por persona y por ciudad durante las preventas y de seis durante la venta general.

Al tratarse de dos espectáculos diferentes, también se pondrán a la venta abonos para las dos fechas conjuntas. Estos estarán disponibles a partir del próximo 2 de diciembre a las 9:00 horas a través de Live Nation. Los registrados en su web podrán acceder a una preventa en las 24 horas anteriores a la apertura oficial de la taquilla.

Igualmente se incluirá la opción de entradas con descuento para los menores de 16 años y se dará a todos la opción de adquirir el pase I Disappear que permitirá el acceso a la gira completa, que comenzará el 27 y 29 de abril de 2023 en Amsterdam y pasará por 22 ciudades de todo el mundo.

Parte de lo recaudado en la gira se destinará a la fundación Metallica All Within My Hands, que ayuda a la creación de comunidades sostenibles fomentado la educación y luchando contra el hambre.

Precios de las entradas de los conciertos de Metallica en Madrid

Los precios de las entradas oscilan entre los 105 euros, la más barata, y los 2.823 euros del abono más caro para presenciar los dos espectáculos.

Precios de las entradas de día:

PL1 SNAKE PIT: 550 euros (+ 73 euros gastos)

PL2 GRADA: 225 euros (+ 30 euros gastos)

PL3 PISTA GA: 200 euros (+ 26,50 euros gastos)

PL4 GRADA: 170 euros (+ 22,50 euros gastos)

PL4 ÑIÑOS: 85 euros (+ 11.50 euros gastos)

PL5 GRADA: 145 euros (+ 19,50 euros gastos)

PL6 GRADA: 125 euros (+ 16,50 euros gastos)

PL7 GRADA 115 euros (+ 15,50 euros gastos)

PL8 GRADA 105 euros (+ 14 euros gastos)

Precios de los bonos (paquetes Enhanced Experiences):

Nothing Else Matters - Snake Pit Experience: 2.823 euros (+375 euros gastos)

Moth Into Flame - Snake Pit Experience: 969 euros (+ 129 euros gastos)

One Experience: 793 euros (+ 105 euros gastos)

Frantic Early Ga Package: 440 euros (+58 euros gastos)

Seek & Destriy Package: 528 euros (+ 70 euros gastos)