Hens nos adelanta colaboración con Dani Fernández: “No sé cuándo, pero sé que pasará porque ya está hablado” 

Hay canciones que enganchan por su letra, otras por su ritmo y otras por el momento que se lanzan. Sin embargo, lo que le pasó a Hens con su primera canción Tu historia y la mía fue un remix de las tres últimas. Aunque remix el que lanzó en la cuarentena con Batmóvil, todo un hit con el consiguió miles de reproducciones.

Con tan solo 24 años, el artista está viviendo un momento único en su carrera musical, algo que, como ha reconocido, "había soñado", pero nunca pensó que se hiciese realidad. Ahora acaba de lanzar Alguien Pa Ti, una canción que habla del sentimiento que le nace a una persona al pensar que no está con la persona correcta.

El cantante ha hablado con LOS40 sobre su última canción, nos ha adelantado detalles de su próximo disco, se ha mojado sobre los miedos que le nacen a un artista cuando está empezando y sobre su época estudiantil combinada con los escenarios, entre otras cosas. .

Pregunta (P): Tu último sencillo Mami, es una canción que habla del desamor, ¿es así? ¿cómo surge esta canción?

Hens: Así es, habla del vacío que te queda después de una ruptura o una separación. Surge de un viaje a Ibiza en el que nos fuimos a componer Pablo Rouss, el productor con el que suelo hacer todo el material, y con dos compositores, Eva Puc y Christian Zadley, y entre los cuatro salió esta idea. La empezaron prácticamente Eva y Cris y a partir del estribillo salió todo lo demás.

P: Tu nuevo single Alguien Pa Ti dice 'ahí fuera hay alguien que te quiere mejor que yo', ¿es una canción basada en una historia real?

Hens: Sí, es una canción que habla en concreto del sentimiento de pensar que hay otra persona como correcta para estar. Que igual no eres la persona correcta o que no encajas con esa persona, aunque a veces no sea cierto, pero es como la idea de pensar que hay otra persona.

P: En el videoclip juegas con el transcurso que hay para superar una relación, ¿cómo fue enfrentarte a eso?

Hens: La canción no es una ruptura en sí, es el momento de una discusión o de cuando no estás de acuerdo con una persona en algo y eso te lleva a pensar si eres la persona correcta o no. El video es como ese momento de confusión, de no saber si estoy bien aquí, si es mi sitio o si es el tuyo.

P: El productor es Paco Salazar y Pablo Rouss, este último también es cantante, ¿lo podremos escuchar en tu nuevo disco?

Hens: Pues la verdad es que no, porque en el próximo disco no hay ninguna colaboración, eso es lo que te puedo contar del siguiente álbum. Pero en el de Pablo sí salgo yo en una canción que ya salió hace tiempo, se llama La Salida.

P: En tus canciones hablas de cosas que te pasan en tu día a día, a medida que aumenta el número de reproducciones, ¿no te da miedo perder esa parte de tu vida íntima?

Hens: A veces sí que siento que me autoexpongo demasiado contando cosas tan personales o al abrirme tanto, pero creo que no sé hacerlo de otra forma. No sé escribir, cantar o componer si no es desde dentro.

P: Tu historia y la mía fue la canción que cambió tu vida tras viralizarse en redes, ¿cómo recuerdas ese momento?

Hens: Le tengo muchísimo cariño a esa época en la que todo eso empezó a pasar, la recuerdo con mucha ilusión, estaba súper ilusionado con la vida. De repente empecé a pensar que las cosas que sueñas se pueden cumplir. Fue una época super guay, conocí a gente super importante a día de hoy en mi vida gracias a esa canción y a lo que pasó durante esos meses. Una sensación única.

P: Al principio de tu carrera musical la compaginabas con un grado que estabas estudiando, ¿cómo fue esa época de estar entre semana en clase y los findes encima del escenario colgando el cartel de sold out?

Hens: Tengo que agradecerle mucho a una compañera de clase, Lucía, porque fue la que me salvó el último cuatrimestre de ese grado. Fue la que me pasó los apuntes y la que me ayudó en todo porque estaba súper desconcentrado de la carrera en ese momento, estaba pensando en la música. Al final terminé el grado más por orgullo que por ganas de acabarla.

P: Tienes 24 años y algunas de tus canciones ya se han convertido en exitazos como Batmóvil remix o Renfe, ¿es algo que te habías imaginado alguna vez?

Hens: Más que imaginado, lo había soñado y bueno, ahora la verdad que canciones como Batmóvil es como que tiene mucha historia para mucha gente. Salió durante el covid y es como que le tengo mucho cariño y la gente lo siente igual.

P: Uno de los artistas que forman parte del remix es Pole, ahora acabáis de volver a colaborar juntos con Dale, ¿crees que es una forma de apoyaros entre artistas emergentes?

Hens: Sí, yo creo que entre Pole y yo nos hemos apoyado mucho desde el principio el uno al otro y ese ha sido el éxito de las canciones y de que a los dos nos esté yendo tan guay ahora. En ningún momento ha habido comparaciones, solo ha sido hacer música los dos juntos por disfrutarlo y porque nos gusta y creo que eso forma parte del proceso que hay que hacer; el hacer música con tus amigos.

P: Desde tu experiencia, ¿cuál crees que es el mayor miedo de un artista que está empezando?

Hens: Mi mayor miedo y que no quiero que pase nunca es que me aburra de la música, que lo haga como más por pena que por mi pasión. No quiero hacer canciones como churros. Si no que sea siempre desde la ilusión y desde dentro.

P: En tus primeros pasos también cantaste junto a Belén Aguilera con ‘Otra ronda’, ¿cómo surgió esa colaboración?

Hens: Pues nos conocimos a través de Xavi, que es el chico que trabaja conmigo en toda la parte creativa y él se conocía con Belén. No me acuerdo en qué momento nos conocimos, pero me encantaba el proyecto de Belén y creo que fue algo mutuo y fue como, joder, si nos hemos llevado bien y podemos congeniar en la música pues vamos a hacer algo.

P: Solo has publicado un disco y ya te has posicionado como una de las grandes promesas dentro del pop rock, ¿cómo te hace sentir eso?

Hens: A veces es como una carga porque te hace sentir mucha responsabilidad, mucha presión, pero intento no dedicarle mucho tiempo a pensar en lo que la gente espera de mí, sino que intento disfrutar del proceso y de hacer las cosas lo mejor que puedo.

P: Cuando escuchamos tus canciones, se oyen diferentes ritmos, por ejemplo, tu tema Solito es una mezcla del estilo de los años 80 con toques de hip-hop, ¿cómo definirías tu estilo musical?

Hens: Donde más cómodo me siento es haciendo pop-rock porque es lo más intuitivo y lo más natural. Además, es lo que estoy escuchando últimamente. Pero sí es verdad que al principio empecé haciendo rap hace 6-8 años. Me gusta escuchar de todo y a la vez probar a hacer de todo. También es verdad que hay ciertos géneros que no probaría, por ejemplo, el flamenco. Me parece algo que no puede hacer cualquier persona.

P: Ahora que poco a poco y con mucho esfuerzo están asentándote ¿hay algún artista con el que te gustaría colaborar? ¿Qué crees que podrían aportar a tus canciones?

Hens: Pues sí, no sé cuándo, pero sé que pasará porque ya está hablado, pero en España con Dani Fernández, porque lo admiro mucho como persona y como cantante. También con Pols Balon sería maravilloso. Creo que Dani tiene una forma de escribir y de contar cosas muy diferente a cómo lo hago yo y me gustaría nutrirme el día que colaboremos, una forma diferente de encaminar las canciones.

P: ¿No te has plantado presentarte al Benidorm Fest? No, no me veo en la televisión ni en sitios tan mediáticos.

Hens: Para terminar, ¿algún proyecto que se venga en los próximos meses y que nos puedas desvelar? Pues lo poco que puedo adelantar es que en los primeros meses del próximo año saldrá el disco completo y en el próximo single que salga creo que desvelaremos ya el nombre.