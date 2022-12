‘Uncharted’ también tendrá su montaña rusa propia

Habemus nueva montaña rusa. O la tendremos a mediados de 2023 si todo va según lo previsto. Porque si Batman, Superman, Wonder Woman... pueden tener la suya, ¿por qué Nathan Drake no? Así lo han confirmado PortAventura World y Sony Pictures enteratinment al desvelar Uncharted, la primera montaña rusa dark ride del mundo basada en la taquillera película, se inaugurará a mediados de 2023. La nueva atracción, que se ubicará en la zona del Far West, permitirá a los visitantes adentrarse en la peligrosa búsqueda de uno de los mayores tesoros jamás encontrados.

El mayor destino de vacaciones y ocio familiar de Europa, PortAventura World, ha cerrado un acuerdo de licencia con Sony Pictures para construir la primera montaña rusa dark ride inspirada en la taquillera película Uncharted. Será la gran primicia de la nueva temporada en PortAventura World y se inaugurará a finales del primer semestre de 2023

Los visitantes más atrevidos podrán disfrutar de cerca de 700 metros de un vibrante recorrido por esta exclusiva montaña rusa dark ride de más de 12 metros de altura en un espacio inmersivo único – de 4.800 metros cuadrados y 16 metros de altura.

Esta nueva y emocionante atracción promete descubrir territorios oscuros e inexplorados durante una estimulante expedición que no les dejará indiferentes. Para ello, la atracción contará con un pre-show repleto de sorpresas y un viaje de inesperados acontecimientos en una experiencia totalmente inmersiva en búsqueda del gran tesoro.

Con una inversión de 25 millones de euros, el proyecto ha sido posible gracias al acuerdo de licencia con Sony Pictures y su creación cuenta con la colaboración de la reputada empresa de diseño Intamin Amusement Rides y Sally Corporation, compañía líder internacional especializada en el desarrollo de dark rides y en el diseño de animatronics.

David García, director general de Negocio de PortAventura World, asegura que “estamos entusiasmados con el anuncio de este acuerdo estratégico con una compañía de referencia en la industria del entretenimiento como Sony Pictures. Esta alianza nos permitirá estar presentes a escala global presentando nuestra primera montaña rusa dark ride y, a su vez, complementar a la perfección la oferta del resort. Estamos convencidos de que esta nueva atracción con tecnología puntera será fundamental para crear grandes momentos y recuerdos para las familias y amigos que decidan pasar sus vacaciones y tiempo libre en nuestro resort".

Por su parte, Jeffrey Godsick, vicepresidente ejecutivo de Asociaciones Globales y Gestión de Marca y director de Entretenimiento Basado en la Localización de Sony Pictures Entretainment, explica que "el equipo de PortAventura World ha diseñado una emocionante atracción para que los fans del juego y la película puedan ponerse en la piel de Nate y Sully y emprender su propia aventura en busca de tesoros".

Así será nuestra nueva atracción ⬇



Prepárate para una montaña rusa multidimensional única 🎢🔝 Nos explota la cabeza 🤯 #UnchartedPortAventura pic.twitter.com/DNOhlMv7FM — PortAventura World (@Portaventura_ES) November 30, 2022

Asad Qizilbash, director de PlayStation Productions, manifiesta que “tras el enorme éxito de la película Uncharted, nos entusiasma ver cómo este acuerdo de licencia en el mundo del entretenimiento se expande aún más en nuevos y emocionantes espacios”.

Uncharted, la película

El inteligente Nathan Drake (Tom Holland) es reclutado por el experimentado cazador de tesoros Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) para recuperar una fortuna amasada por Fernando de Magallanes y perdida hace 500 años por la Casa de Moncada. Lo que comienza como un trabajo de atraco para el dúo se convierte en una carrera de fondo para alcanzar el premio antes de que el despiadado Santiago Moncada (Antonio Banderas), que cree que él y su familia son los herederos legítimos. Si Nate y Sully consiguen descifrar las pistas y resolver uno de los misterios más antiguos del mundo, podrán encontrar un tesoro de 5.000 millones de dólares y quizás incluso al hermano perdido de Nate... pero sólo si aprenden a trabajar juntos.

Dirigida por Ruben Fleischer, guión de Rafe Lee Judkins, Art Marcum, Matt Holloway y basada en el videojuego para PlayStation de Naughty Dog fue producida por Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner y Ari Arad. La película está protagonizada por Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle y Antonio Banderas.