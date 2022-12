Maxi Iglesias comparte una foto en la playa y todos se fijan en lo mismo: “¿Quién más haciendo zoom?”

Con este frío que ya empieza a hacer en toda España, aquellos que comparten una foto en las redes sociales dándose un bañito en la playa y disfrutando del solecito de principios de diciembre son unos verdaderos afortunados.

Da igual si viajas por trabajo o si, mejor aún, es por vacaciones, pero cualquier imagen que transmita paz, relax y, sobre todo, calor, consigue ponernos los dientes largos a cualquiera. El último en hacerlo ha sido Maxi Iglesias, quien se encuentra en pleno rodaje en la Costa del Sol, en Marbella.

Además de por su amplio recorrido dentro del mundo de la interpretación, Maxi es uno de nuestros actores favortios porque con esas abdominales y esa cara que tiene podríamos meterlo dentro de la lista de los más guapos de nuestro país. No hay más que echar un vistazo por sus redes donde cada vez que puede presume de body y consigue subir la temperatura.

El actor está grabando lo que será su siguiente proyecto, la serie Los Artistas. Así lo ha ido mostrando estos últimos días en su perfil de Instagram donde ha compartido todo tipo de imágenes: subido en el remolque de un coche, en las grabaciones nocturnas o en las que le han tocado en el mar. En estas últimas ha aprovechado para presumir de vistas y... ¡también de cuerpo!

¡Menudo bombón!

Entre toma y toma, el intérprete se ha quitado la camiseta y se ha dado un chapuzón: "El Mar Todo LO-CURA", escribía junto a la imagen. Además, ha reconocido que no podía grabar ahí y no bañarse, "así sea Noviembre o Diciembre".

Ha sido a través de una galería de imágenes donde nos ha dejado la boca abierta. Primero ha empezado compartiendo varias imágenes con sudadera y gorra a modo incógnito, sin embargo, cuando hemos llegado a la cuarta foto... ¡SORPRESA! Maxi ha presumido de abdominales.

Como viene siendo de costumbre, estas fotos no han dejado indiferente a nadie, y no es para menos. Sus seguidores se han vuelto locos y han sacado su lado más creativo para piropear al actor. Y es que las reacciones al ver a semejante bombón son de lo más originales. Algunas se han preguntado qué no cura el actor con esas instantáneas, otras han destacado que él sí es una "lo-cura", pero también han estado las más pícaras: "¿Quién más haciendo zoom a la cuarta foto?".