Así es la nueva vida de Silvia Sicilia, una de las primeras tronistas de ‘MYHYV’, alejada de la televisión

Ha pasado más de una década desde que Silvia Sicilia se sentase en el trono de Mujeres y Hombres y Viceversa. La canaria se convirtió enseguida en uno de los rostros más conocidos del famoso programa de Telecinco. Desde que entró al plató de Mediaset para conquistar a Manuel Restituto, su personalidad y carisma la llevaron a ser uno de los focos de atención del programa. Aunque no encontró el amor de la mano de Manuel, el programa le dio la oportunidad de ser tronista. Silvia la aprovechó muy bien y se fue de la mano de Noel Bayarri (otro de los rostros más conocidos del programa). Eso sí, su relación no terminó bien y rompiero al poco tiempo de salir.

Pero su paso por el universo Mediaset no se acabó ahí. Ni mucho menos. Silvia fue una de las tronistas que acusó a Pipi Estrada de dar su número y el de otras compañeras de MYHYV a los futbolistas. Una acusación que terminó con la salida del periodista deportivo del programa.

Pero la cosa no se acabó ahí. La tronista también aseguró en Sálvame que había estado cinco años viéndose a escondidas con Kiko Rivera.

A pesar de que Silvia Sicilia ha estado en el centro de varios salseos, la canaria dejó de aparecer en televisión hace unos años, llevando una vida más tranquila alejada de los focos.

Así es la nueva vida de Silvia Sicilia

Silvia Sicilia puede presumir de tener muchos seguidores y seguidoras en su cuenta de Instagram. Gracias a esta conocemos algunos detalles sobre su vida alejada de Telecinco. La canaria es empresaria y tiene una tienda de fajas online llamada Salvajes.

“Luce una figura de escándalo con nuestras fajas 100% colombianas hechas a mano. La calidad a tu alcance”, dice en la descripción.

Pero no es la única fuente de ingresos de Silvia. La influencer se abrió Onlyfans en 2021 cuando perdió su principal trabajo, tal y como recoge Telecinco: “Tuve estrés y ansiedad, fue muy duro... Pero esto me ha salvado, ahora me siento realizada con mi trabajo”.

Su hijo, su verdadero amor

Silvia tiene un hijo de cuatro añitos: Hugo. El pequeño se ha convertido en el centro de atención de su vida. Fruto de una relación complicada (la ex tronista no lo menciona nunca), ha sido una de las cosas más bonitas que le ha pasado en la vida, tal y como asegura en sus redes sociales:

“Ser mamá es maravilloso, es durísimo, pero la recompensa es enorme. Es un hábito de vida saludable. Es cambiar tu locura por la locura de alguien que te necesita. Un horario, una rutina. Mi hijo cambió mi vida para bien, muy bien. Pero ahora también les digo, que no dejaré de ser mujer aunque duela separarse en algún momento por unos días, o llevármelo a todos lados y disfrutar de la compañía de amigos o novio”

Sin duda, Silvia Sicilia sigue siendo la misma chica que conocimos en el programa de Telecinco: divertida, carismática y con mucha personalidad.