‘Emily en París’ ya tráiler y las redes se enfrentan: “Nadie quería eso”

Emily en París fue una revolución cuando salió la primera temporada de la mano de Netlix. A quién no le gustaría ser una famosa influencer que trabaja en una revista de moda en París que conoce a un guapo italiano con el que tener un romance. La segunda parte también fue una revolución en redes, pero ahora se ha abierto el debate de si es necesaria la tercera entrega.

Ya se ha hecho público el tráiler y la fecha de estreno. El 21 de diciembre Emily llegará a nuestras vidas para enseñarnos sus increibles outfits, sus problemas amorosos y la incertidumbre que recae sobre su trabajo. El vídeo ya tiene miles de reproducciones y las redes sociales han dejado su opinión.

Han abierto un debate donde es muy difícil encontrar una opinión clara. O se está a favor o en contra. O te gusta o la odias. Nadie se pone de acuerdo, por lo que los usuarios de Twitter, una de las plataformas que más se está usando para comentar, no han dudado en decir lo que piensan.

Lo de ser una turista se terminó 🇫🇷 La tercera temporada de #EmilyEnParís llega el 21 de diciembre. pic.twitter.com/uAUiaqjZYJ — Netflix España (@NetflixES) November 30, 2022

Muchos han explicado que es justo lo que necesitaban para terminar el año junto a un vino y un poco de queso, uno de planes al estilo francés favorito. También, los que desean tenerla entre sus manos, han escrito lo que debería elegir Emily en el amor: "Amamos que regrese. Como no quede con Alfie tenemos lio, Gabriel merece quedar sin el pan y sin el queso".

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con que saquen una nueva temporada: "absolutamente nadie quería eso", comenta un usuario. Los que no quieren la tercera entrega se preguntan la necesidad de crear otra, pues "es algo innecesario".

Pero como en redes sociales hay de todo, algunos usuarios no quieren que salga pero la van a ver: "De verdad que no necesita esta temporada, pero igual me la veré por los outfits de Emily".

Y tú, ¿qué piensas de esta nueva temporada de Emily en París?