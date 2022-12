‘As Bestas’, ‘Modelo 77’, ‘Alcarràs’... Dónde ver las películas nominadas a los Premios Goya 2023

Las nominaciones de los Premios Goya 2023 ya se han hecho públicas, poniendo en el foco a muchas de las películas españolas que se han estrenado este año. Estaba claro que 2022 ha dejado grandes títulos para el público, pero el reconocimiento de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha dejado claro cuáles son las más destacadas.

Y pese a que las salas han sido de lo más frecuentadas estos meses, habrá quien quiera hacer los deberes y ponerse al día con las nominadas. Entre la lista de candidatos hay algunos títulos que aún están en cartelera, otros que han pasado a formar parte del catálogo de las plataformas de streaming e, incluso, algunas que no han llegado a estrenarse.

Si quieres pegarte un buen maratón antes del 11 de febrero, fecha elegida para la celebración de la gala de los galardones de cine en Sevilla, sigue leyendo. Te contamos dónde están las películas más nominadas de esta edición y cómo puedes verlas:

Alcarràs

Alcarràs | Tráiler

¿De qué va? La historia se centra en una familia de Alcarràs (Lleida), los Solé, en la que el abuelo ha dejado de hablar pero nadie sabe por qué ha decidido hacerlo. Es verano, y por ello, el clan se dedica a cultivar sus melocotoneros... Por última vez. El propietario de las tierras las va a vender a un negocio que le de más dinero, las placas solares.

¿En qué categorías está nominada? Mejor película, Mejor dirección (Carla Simón), Mejor guion original, Mejor actriz revelación (Ana Otín), Mejor actor revelación x2 (Albert Bosc/Jordi Pujol Dolçet), Mejor dirección de producción, Mejor montaje, Mejor dirección de arte, Mejor dirección de fotografía, Mejor sonido.

¿Dónde verla? Está disponible en algunas salas de cine y en el catálogo de Movistar+.



As Bestas

Tráiler 'As Bestas'

¿De qué va? Esta película, calificada como thriller rural, cuenta la historia de un matrimonio francés que decide empezar una nueva vida en una remota aldea gallega. Su convivencia con los lugareños confrontará en un conflicto de intereses que puede llegar a amenazar su vida.

¿En qué categorías está nominada? Mejor película, Mejor dirección (Rodrigo Sorogoyen), Mejor guion original, Mejor actriz protagonista (Marina Foïs), Mejor actor protagonista (Denis Ménochet), Mejor actriz de reparto (Marie Colomb), Mejor actor de reparto x2 (Diego Anido/Luis Zahera), Mejor dirección de producción, Mejor montaje, Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor dirección de arte, Mejor dirección de fotografía, Mejor sonido, Mejores efectos especiales, Mejor música original.

¿Dónde verla? Debido a su reciente estreno, está disponible en la mayor parte de los cines de España.

Cinco Lobitos

Cinco lobitos | Trailer

¿De qué va? Amaia acaba de ser madre por primera vez, aunque no sabe muy bien como empezar a serlo. Su pareja se tiene que ir fuera por trabajo, por lo que se vuelve a casa de sus padres para que el cuidado del bebé no le cueste tanto. Ahí no solo irá viendo lo que es ser madre, sino que también recordará lo que es ser hija.

¿En qué categorías está nominada? Mejor película, Mejor dirección novel (Alauda Ruiz de Azúa), Mejor guion original, Mejor actriz protagonista (Laia Costa), Mejor actriz de reparto (Susi Sánchez), Mejor actor de reparto (Ramón Barea), Mejor actor revelación (Mikel Bustamante), Mejor dirección de producción, Mejor montaje, Mejor dirección de arte, Mejor dirección de fotografía, Mejor sonido.



¿Dónde verla? Está disponible en Movistar+ y HBO Max.

La Maternal

La Maternal - Tráiler

¿De qué va? Carla, una adolescente de 14 años que está en la fase de desafiar al mundo se queda embarazada de cinco meses, por lo que tiene que ingresar en 'La Maternal'. El centro, dedicado a acoger a madres menores de edad que están lidiando con su nueva situación, le servirá como una lección de vida para dar el paso a la fase que le toca vivir. ©copyright los40.com

¿En qué categorías está nominada? Mejor película, Mejor dirección (Pilar Palomero), Mejor guion original, Mejor actriz protagonista (Laia Costa), Mejor actriz de reparto (Ángela Cervantes).

¿Dónde verla? Está disponible en cines.

Modelo 77

Modelo 77 - Tráiler

¿De qué va? En la Barcelona de 1977, Manuel (Miguel Herrán) entra en la cárcel Modelo por un delito de desfalco. Posiblemente le caigan de 10 a 20 años, algo que hace que se una a su compañero de celda Pino (Javier Gutiérrez) para exigir una amnistía. Esto iniciará un proceso de guerra que hará que las cosas cambien tanto fuera como dentro, aunque quizá no de la manera en la que los presos habrían imaginado.

¿En qué categorías está nominada? Mejor película, Mejor dirección (Alberto Rodríguez), Mejor guion original, Mejor actor protagonista x2 (Javier Gutiérrez/Miguel Herrán), Mejor actor de reparto x2 (Fernando Tejero/Jesús Carroza), Mejor dirección de producción, Mejor montaje, Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor dirección de arte, Mejor dirección de fotografía, Mejor sonido, Mejores efectos especiales, Mejor música original.

¿Dónde verla? Está disponible en cines.

Competencia Oficial

Competencia Oficial - Tráiler

¿De qué va? Un magnate decide dejar su huella en la historia financiando una película. Para ello acude a Lola Cuevas, una excéntrica directora que junta a dos de los actores con más triunfo y diferentes entre sí de toda la industria. ¿Qué podría salir mal?

¿En qué categorías está nominada? Mejor dirección de fotografía.

¿Dónde verla? Está disponible en Movistar+.