La peineta de Alba Carrillo en ‘Ya es Mediodía’ tiene nombre y apellidos: “Mucha fama para luego lo que eres”

Alba Carrillo se ha convertido en una de las protagonistas de la semana. La modelo fue grabada en actitud muy cariñosa junto a Jorge Pérez en la cena de empresa de la productora para la que trabaja. Estas imágenes han dado mucho de qué hablar.

Ante todas las acusaciones, Alba ha acudido a Ya es Mediodía para dar nuevos detalles de aquel vídeo que ha rulado. “Viene de mucho tiempo atrás. No se había consumado. No hemos estado juntos nunca jamás en un hotel, pero había una atracción física y sexual”, ha empezado diciendo.

La colaboradora ha asegurado que “era una cosa mutua” y ha explicado que, tras la fiesta, Joaquín fue tras ella. La ex de Feliciano López ha explicado que, en el taxi de vuelta a casa junto a Marta López, llamó a Jorge. El ex superviviente le dijo que iría a donde estuviese.

“Yo estaba a gusto con la manta y la chimenea y llamó este hombre a la puerta. Le abrió Marta y se sentó en el sofá”, ha continuado explicando. “Yo me fui a casa con él”, ha seguido diciendo.

Cuando Joaquín Pratt le ha preguntado directamente a Alba si llegó a haber algo más que besos, la modelo ha respondido lo siguiente: "No voy a entrar en detalles porque esas cosas son íntimas pero lo que está claro es que dos personas no se besan o no se acuestan si no quieren, cuando son adultas y lo hacen en libertad"

La peineta de Alba Carrillo

Parece que Alba y Jorge no han terminado bien. Sobre todo, porque no se han puesto de acuerdo a la hora de mentir. Y es que las mentiras tienen las piernas muy cortas. De este modo, los programas de Telecinco tienen trama para rato. Y es que desde el Merlos Place no vivíamos algo parecido.

Este mismo miércoles, 30 de noviembre, el tema volvió a salir en Sálvame. Fue entonces cuando José Antonio Canales cargó contra la modelo: “No la eximo de toda responsabilidad porque es su amigo. A los amigos no se les hace eso. Ni se les besa, ni se les abraza. A él no lo eximo de responsabilidad. Pero empatizo con él porque está sufriendo. Está casado y tiene un hijo”.

Alba, quien también ha tenido algo con José Antonio Canales, estaba escuchando en plató y no daba crédito. El torero explicaba que entre ellos hubo un lío solo una vez porque estaba enamoradísimo de su mujer. La modelo ha desmentido eso. Y es que, tal y como dice ella, fueron más veces: “Si estabas tan enamorado, ¿por qué te volviste a acostar conmigo? Cuidadito que te desmonto lo tienes con la de Toledo. Lo que nos has contado a una amiga y a mí... ¡cuidado! De mí no hables. Ha habido más encuentros”.

Para terminar, Alba ha dicho lo siguiente: “Y si tuviese que decir que he estado con alguien, Canales, no serías tú. Que has sido una mancha en mi jersey”

Al final del programa, mientras que el presentador despedía, Alba Carrillo le ha lanzado una peineta desde el plató: “Tienes mucha fama para luego lo que eres”. Sin duda, uno de los grandes momentos de Ya es Mediodía de este jueves.