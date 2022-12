El sexismo hostil sufrido por Britney Spears: “¿Sigues siendo virgen?”, “¿Qué pasa con tu ropa?” 

"¿Qué pasa con tu ropa?" preguntaba una periodista de la ABC a Britney Spears mientras mostraba a cámara las portadas de dos revistas en las que la artista aparecía semidesnuda. "¿De qué va esto?", insistía. “Vamos a hablar de tu look de sexy Lolita”, “¿Sigues siendo virgen?”, “Vamos a hablar de tu pecho… ¿qué piensas de los implantes mamarios?”. Con ella se sobrepasaron todos los límites. En aquellos primeros años de su carrera, muchos medios mostraron una absoluta carencia de escrúpulos y bombardearon a la cantante con preguntas misóginas e invasivas de su intimidad. Ella, solo una adolescente, aguantó con estoicismo la implacable demanda de detalles sobre su vida personal. En 2002, cuando visitó LOS40, Tony Aguilar le preguntaba por toda esa gente a la que tanto preocupaba su vida privada. “No pienso en ellos”, respondió.

Casi de la noche a la mañana, Britney Spears pasó de ser una adorable estrella infantil del Club de Micky Mouse a convertirse en un fenómeno pop mundial. Pero su éxito llegó a acompañado de un interés desmedido por cuestiones que nada tenían que ver con su profesión. Entre finales de los 90s y principios de 2000s, la ‘princesa del pop’ recorrió platós, hizo ruedas de prensa y hasta abrió las puertas de su casa. Estaba obligada a hacer promoción de sus discos o de sus giras. Pero parecía que a algunos periodistas les importaba más su virginidad, su ruptura con Justin Timberlake o la ropa que se ponía. Estos son solo algunos ejemplos del trato sexista que sufrió la cantante entre los 17 y los 21 años.

“Hay un asunto que no hemos abordado… tu pecho”

En 1999, Ivo Niehe, periodista de la televisión holandesa de 52 años, preguntaba a Spears, de 17, sobre su pecho. “Hay un asunto que no hemos abordado” le dijo en un momento de la conversación. “¿De qué se trata?”, preguntó ella. “Todo el mundo habla sobre ello… tu pecho”. “¿Mi pecho?”, respondía incómoda. Nike continuó: “Parece que te enfurece cuando un presentador de televisión te plantea este tema. Pero, en general, ¿Qué piensas sobre los implantes mamarios?”. Spears sonrió por un momento antes de decir que la gente debería hacer lo que quisiera con su cuerpo: "Creo que es triste que la gente crea que yo los tengo. Si quieres hacerlo, está bien, pero personalmente yo no lo haría".

“No vas a tener sexo antes del matrimonio. ¿Es una norma difícil de cumplir?”

A los 18 años, Britney conversó con un periodista de la televisión noruega antes del concierto en Oslo con el que presentaba ...Baby One More Time (1999). En medio la entrevista, el reportero le preguntó sobre su decisión de mantenerse virgen: "No vas a tener sexo antes del matrimonio. ¿Es esa una norma difícil de cumplir?”. Spears respondió: "No, en absoluto. Tengo 18 años y mucha vida por delante". Además, dijo, todavía no había encontrado a la persona "adecuada".

“Vamos a hablar de tu ‘look’ de sexy Lolita”

Canal TV4 de la televisión sueca. Esta vez, Britney promocionaba su segundo álbum Oops!... I did it again (2000). En un momento de la conversación, la periodista compara su imagen con la de la protagonista de la controvertida novela de Vladimir Nabokov de 1955 (sobre la relación de un pedófilo de 40 años y su hijastra de 12 años a quien secuestra y de quien abusa sexualmente). “Vamos a hablar de tu ‘look’ de sexy Lolita, ¿es por tu propia decisión?, ¿te sientes cómoda con esa imagen sensual?”. Spears responde: "Creo que es una parte que tenemos las chicas. La que diga que no le gusta sentirse sexy, miente”.

“¿Sigues siendo virgen?”

Año 2002. La obsesión por la virginidad de Britney Spears seguía latente cuando compareció ante los medios en el Midem de Cannes en el estreno mundial de su película ‘Crossroads’. Tenía entonces 21 años. Los periodistas preguntaron sobre la película, sobre las letras de sus canciones y sobre su vida sexual: “¿Cómo llevas las constantes especulaciones sobre tu virginidad?”. La cantante, visiblemente incómoda, respondió que deseaba no haber hablado nunca sobre ese tema, “porque es algo que la gente me pregunta siempre, es algo con lo me toca siempre lidiar”. Se refería la cantante a sus declaraciones de antaño de llegar virgen al matrimonio. Aun así, la reportera continuó indagando con este eufemismo: “¿Ha habido algún cambio desde entonces?”. Es decir, “¿Sigues siendo virgen?”. Después de que toda la sala estallara en carcajadas, Spears respondió: “Esa es una cuestión personal”.

“¿Qué pasa con tu ropa?”

Pero de todas las entrevistas, la que la propia Britney considera la peor, la más denigrante, la que incluso le provocó las lágrimas, fue la realizada por Diane Sawyer en una exclusiva para el programa ‘Primetime Thursday’ de la ABC. En 2003, la periodista se sentó en el salón de su casa, frente a ella y, sin pestañear, fue disparando dardos envenados, uno detrás de otro. Sin tregua. Por ejemplo, le pidió que justificara detalles íntimos de su vida sexual: "Has dicho que solo te has acostado con una persona en tu vida... y da la impresión de que no eres honesta, de que has traicionado a Justin Timberlake. Él ha dicho que le has roto el corazón. ¿Hiciste algo que le ocasionara tanto dolor, que le hiciera sufrir tanto?, ¿Qué hiciste?“.

Britney Spears con la periodista Diane Sawyer / Getty Images/Michael Loccisano

La estrella del pop contestaba aparentemente tranquila mientras la inquisición seguía. “¿Qué pasa con tu ropa?”, preguntaba Sawyer mientras levantaba revistas con Britney semidesnuda en la portada. “¿De qué va esto?”. Britney respondía, "¿De qué va esto?. Va de hacer una fotografía bonita. Me siento cómoda dentro de mi piel". Diane le reprochó que “había enfadado a un montón de madres en este país”. Parecía defender a Kendel Ehrlich, la esposa del entonces gobernador de Maryland, quien declaró que dispararía a Spears si tuviera la oportunidad por el ejemplo que daba a las mujeres jóvenes. Cuando Sawyer le dijo que “llevaba un año poniendo a prueba a un montón de gente”, la cantante rompió a llorar y pidió que parara la conversación.

“Puedes besar mi culo blanco”

En Diciembre de 2021, Britney Spears envió un largo mensaje a Sawyer a través de su Instagram: "¿Seremos capaces de olvidar la entrevista de Diane Sawyer en mi apartamento hace casi 20 años?, ¿Qué quería decir con 'estás en el camino equivocado’? ... y por qué me hizo llorar???”. Entre otras cosas, Spears destaca que entonces, a los 21 años, era “una niña” y “no entendía” pero que “ahora ya sabe”. Y concluye: “Diane, puedes besar mi culo blanco”.

"No pienso en ellos"

Durante aquellos primeros cuatro años de su carrera, Britney visitó varias veces los estudios de LOS40. En Marzo de 2002, coincidiendo con la promoción de su película ‘Crossroads’, Tony Aguilar la entrevistó y precisamente le preguntó: “¿Qué piensas de toda esa gente que se preocupa más de tu vida privada, que de la musical?. ¿Esa gente que jamás ha hablado de tu música, que no ha escuchado en su vida un disco entero tuyo, y sin embargo se dedica a decir si estás o no estás con tu novio?. La respuesta de Britney fue breve y contundente: “No pienso en ellos”.