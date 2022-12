Arcángel y Bad Bunny estrenan ‘La Jumpa’, el tema improvisado de ‘Sr. Santos’

Los fans de la música urbana tenían todos sus sentidos puestos en las redes sociales de Arcángel y Bad Bunny. Era cuestión de tiempo que ambos hicieran sus deseos de juntarse de nuevo realidad. Y así ha sido.

Ambos amigos y compañeros se unen en La Jumpa, un tema que estará incluido en el álbum de Arcángel Sr. Santos, que llegará este mismo 1 de diciembre. Pero para calentar motores, nos han traído esta curiosa fusión de sonidos urbanos y rave que no vamos a tardar en añadir a la lista de las canciones de cualquier fiesta. Además, las voces de ambos artistas de origen puertorriqueño se unen en una letra pegadiza y cargada de rimas.

Lo cierto es que La Jumpa es un fichaje de última hora para el nuevo trabajo del legendario artista. "Es una canción que [Bad Bunny] me envió hace una semana. Ya tenía el álbum terminado y estábamos esperando", asegura Arcángel a Billboard. "Me envió la canción, la grabamos el mismo día y pasaron tres o cuatro días hasta que me la envió y él la escuchó. Ya sabes, no nos hemos visto en algunos meses, y grabamos el último tema de mi disco esta semana. Ayer pudimos enviarla y todas las partes estaban contentas con el master de la canción. Estamos todos de acuerdo, así que la acabamos y el álbum sale en dos días", añade.

Los rumores de colaboración surgieron después de que hace unos días, el conejo malo compartiese una galería de fotos junto a su compañero a lo largo de todos estos años. Y, ¿quién no le dice que no a este junte?

Sr. Santos es un homenaje a Justin, el hermano fallecido de Arcángel, del que ya hemos podido escuchar otros adelantos además del protagonizado junto a Bad Bunny. JS4E y Dígitos llegaron hace unas semanas para demostrarnos que se trata de uno de sus proyectos más personales. De hecho, su lanzamiento llega con la decisión del artista de tatuar su pecho con el rostro de su hermano, y para hacerlo estuvo bajo los efectos de la anestesia general cuatro horas durante dos días consecutivas.

Pero la música es el arma más poderosa de Arcángel, y a través de ella va a hacerle llegar a su hermano su dedicatoria más sincera.