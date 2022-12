Bertín Osborne, sobre su increíble cambio físico: “El primer asustado he sido yo cuando lo he visto”

Bertín Osborne está siendo uno de los personajes públicos más solicitados de la semana. Tras ser portada de la revista Hola, debido al gran cambio físico que ha logrado a sus casi 68 años, el cantante prácticamente se vio obligado a atender a los medios durante el evento navideño de una popular marca de champagne celebrado en la noche de ayer en el Palacio de Cibeles.

El pasado mes de septiembre, después de un duro verano de gira donde encadenó un concierto con otro, Osborne decidió volver vuelta a la rutina con un objetivo claro: mejorar su calidad de vida y cambiar algunos hábitos por otros más saludables. Y así lo hizo, porque aparecía en Instagram mostrando sus bíceps bien marcados y un cuerpo tonificado junto a un saco de pie de boxeo. "Una paliza para empezar el día. Luego dicen que estoy delgado", rezaba la instantánea.

Por ello, con motivo de su inminente cumpleaños, la revista dedicaba tanto en su portada como en sus páginas interiores un reportaje en profundidad sobre su figura como nunca lo habías visto: con mirada penetrante y una camiseta que deja sus brazos al descubierto.

Ante las preguntas de la prensa anoche, el presentador comentó a Chance (Europa Press) cómo se sintió al verse de tal guisa tan inusual en los quioscos: "El primer asustado he sido yo cuando lo he visto. He dicho ‘coño’", bromeó.

También reveló, siguiendo con el tono jocoso, que había escuchado comentarios de todo tipo sobre una supuesta manipulación fotográfica. "Que si es photoshop o no se qué... He estado a punto de venir en camiseta aquí", indicó. Del mismo modo, ha aclarado que, al contrario de lo que podamos pensar, esta transformación no le ha costado mucho trabajo: "Lo único perder los 10 kilos. Lo demás no, lo demás yo siempre lo he hecho. No es nada raro".

A partir de ahora, lo que quieres es mantener la dinámica que ha conseguido: "Debo aguantar cinco o seis meses más por lo menos, que llegue al verano, nos ha jorobado", aseguró al medio.

Las palabras de Men's Health que le picaron

Además de estas declaraciones, Bertín admitió que se sometió a este cambio, no para encontrar el amor después de su divorocio con Fabiola Martínez, sino porque "me divertía" y por unas palabras que le dijo el dueño de Men's Health y que resonaron en su interior: "¿Por qué no lo voy a poder hacer yo? A mí me dijo: 'Bertín, con tu edad es imposible hacerlo. El de más edad que lo ha hecho ha sido Jaime Cantizano, me parece, o Jesús Vázquez'. Alguno de estos amigos míos, se me olvidó preguntarle, la verdad. Tenía 52 y me quedé jodido: Dije: '¿será posible?' Y lo hice", relató.