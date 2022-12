Estas canciones de Lady Gaga y The Cramps tienen una segunda vida gracias a ‘Miércoles’ de Netflix

La serie Miércoles está dando muchas alegrías a Netflix. La ficción de Tim Burton que sigue las aventuras de la hija de la Familia Addams en la Academia Nunca Jamás se ha convertido en el mejor estreno de la plataforma, llegando a superar a la cuarta temporada de Stranger Things. ¡Toda una proeza!

Pero Netflix no es la única que está ganando con la salida de esta serie. ¡Ni mucho menos! Hay dos canciones que no han dejado de sumar oyentes desde el lanzamiento de la ficción protagonizada por Jenna Ortega. Y todo gracias a la escena del baile que aparece en el cuarto episodio de la serie llamado Qué noche la de ese día.

Miércoles aparece acudiendo al baile de la escuela con un precioso vestido estilo gótico que le queda como un guante. Es entonces cuando protagoniza uno de los momentos más emblemáticos de la serie, bailando de una manera muy particular en el centro de la pista.

Goo Goo Muck de The Cramps

La protagonista empieza una divertida coreografía (que la misma Jenna Ortega improvisó días antes del rodaje) al ritmo de Goo Goo Muck de The Cramps. La actriz aseguró que se inspiró en Lisa Loring, Denis Lavant e imágenes de archivo de góticos bailando en los años ochenta.

Goo Goo Muck es una canción de The Cramps que pertenece al álbum Pshycodellic Jungle de 1981. Treinta años después, el tema vuelve a entrar las listas musicales. Sobre todo, en las virales. Y es que el baile de Miércoles Addams no ha tardado en hacerse viral en plataformas como TikTok.

Un fenómeno parecido al que pasó con Running Up That Hill de Kate Bush. La canción se coló en lo alto de las listas gracias a su aparición en Stranger Things.

Goo Goo Muck

Lady Gaga y su Bloody Mary

Pero Goo Goo Muck de The Cramps no es la única canción antigua que ha salido beneficiada de ese baile que protagoniza Miércoles en la serie. ¡Ni mucho menos! Bloody Mary de Lady Gaga vuelve a ser tendencia once años después de la publicación de Born This Way. ¿La razón? Los usuarios de TikTok están usando el tema para imitar la coreografía del personaje. Eso sí, con el Speed Up.

Lady Gaga - Bloody Mary (Official Audio)

De este modo, el tema Bloody Mary se está colando entre las tendencias virales de TikTok de este mes de diciembre. Esperemos que Lady Gaga se atreva con el reto. Sin duda, Miércoles se ha convertido en una de las series del momento. Esperemos que haya segunda temporada.