Andrés Ceballos, sobre su salida de DVICIO: “Han sido diez años increíbles, pero me lo pedía el cuerpo”

Andrés Ceballos, ex vocalista de DVicio, es uno de los rostros de la campala A Micro Abierto: una iniciativa de Amazon España con la colaboración de la Fundación FAD Juventud que busca dar visibilidad y sensibilizar sobre los problemas de salud mental en jóvenes.

Además del artista, la campaña cuenta con otros rostros conocidos como Rayden o la actriz Hajar Brown de SKAM España. Además, estará presentado por Tania Llasera y Carolina Iglesias. Un espacio seguro donde los jóvenes podrán escuchar testimonios de famosos y de anónimos que han pasado por situaciones complicadas.

Para hablar sobre salud mental, LOS40 ha podido entrevistar a Andrés Ceballos. Recién cumplidos los 30, el joven nos cuenta la importancia que tiene para él ir a terapia. También nos habla sobre su nueva etapa musical en solitario. Y es que el pasado mes de octubre, después de diez años junto a DVICIO, comunicó que dejaba la banda

LOS40: ¿Conocías la fundación FAD antes de entrar en este proyecto?

Andrés: No, no la conocía. Me llega la propuesta a través de mi repre. Me encantó. La leí y me pareció algo con lo que poder dar un poquito de luz. La música en este caso está totalmente comprometida. Me gusta mucho poder aportar mi granito de arena.

LOS40: ¿Crees que sigue siendo un tema tabú la salud mental en la música?

Andrés: Creo que depende de con qué lo compares. Desde hace tres años es algo que veo más. Yo he aprendido a hablar de ello con mis amigos y mi familia. También he conocido a más gente que habla de ello. Me encuentro con más compañeros con los que no tengo tanta confianza y hablan de ello. De cómo se cuidan en este ámbito.

LOS40: ¿Y en las canciones? ¿Ves que se trate más este tema?

Andrés: Sí, hay algunas canciones que hablan de ello. El otro día lo estaba pensando. Hay que tener cuidado tratando el tema. No tiene que ser una moda. La gente tiene que hablar estando informada y que acompañe. Yo tengo 30 años y con 25 no tenía las herramientas suficientes para saber lo que estaba sintiendo. Saber cómo enfrentarme a ello me ha ayudado a la hora de pasar por periodos bastantes complicados dentro de mi cabeza. Ojalá pueda dar un poquito mi experiencia a aquellas personas que hayan pasado por algo parecido. Empatizar con ellas.

Ojalá pueda dar un poquito mi experiencia a aquellas personas que hayan pasado por algo parecido

LOS40: ¿Tú pediste ayuda? ¿Has ido a terapia?

Andrés: Sí, desde hace cuatro años voy. Lo considero algo básico. Una vez a la semana. Si no puedo ir por lo que sea, intento charlar con algún amigo sobre mis problemas. Me encanta enteder mi mente. De hecho, en el último disco escribí una canción que se llama Mi Mente sobre el tema. Me gusta mostrar esa parte. En el mundo artístico es bastante frecuente tener algún problema. Es necesario ir a terapia.

Andrés Ceballos: una carrera en solitario

LOS40: Empiezas tu carrera en solitario, ¿cómo lo estás llevando?

Andrés: Ahora bien. Obviamente con un sentimiento de nostalgia. De dejar atrás una época. Como si tuviese un álbum de fotos y viese todo lo que he hecho. No es fácil. Han sido diez años increíbles con mi banda. Creo que ahora ha arrancado otra época. Me lo estaba pidiendo el cuerpo. Cuando uno escucha el cuerpo, tiene que hacerle caso. Ahora estoy escribiendo para lo que será mi primer proyecto en solitario.

Me lo estaba pidiendo el cuerpo

LOS40: Esta decisión la has tomado a los 30, ¿lo tenías meditado desde hace mucho tiempo?

Andrés: Un poco sí. Con 30 ves las cosas con una perspectiva un poquito diferentes. Creo que 2023 va a ser un super año. Hay que ser optimistas.

LOS40: Supongo que una de las cosas más complicadas de empezar esta nueva etapa fue contárselo a tus compañeros. ¿Cómo lo hiciste?

Andrés: Estaba nervioso y fue difícil obviamente. Al final cada uno lo vive de una forma. Yo he trabajado mucho en la comunicación de cómo decir esto. Para mí era muy importante explicar mis motivos a mis compañeros. Les deseo lo mejor. Todavía nos queda un concierto el 9 de diciembre. Acabamos de venir de Argentina de tocar allí. Ha sido un viaje muy completo y bonito como para mancharlo ahora. Yo me quedaré siempre con lo bonito que ha sido todo.

Me quedaré siempre con lo bonito que ha sido todo

LOS40: ¿Qué deseo tienes de cara a 2023?

Andrés: Lo que deseo es que yo sienta que lo que saque en 2023 esté bien para mí. Que tenga la sensación de que he hecho las cosas como he querido. Cuando salga quiero sentir que es lo que quería.

LOS40: ¿Y cuándo escucharemos algo de Andrés en solitario?

Andrés: Pues no tengo ni idea. Ahora mismo no estoy pensando en eso. Solo pienso en escribir mucho. Tengo que juntarme con los compositores. He estado escribiendo en México y en Portugal. Tengo que unir lo que tengo en mi cabeza para sacarlo. Pero no tengo ni idea de cuándo saldrá lo primero. Aunque estoy bastante impaciente. Va a llegar cuando tenga que llegar.

LOS40: ¿No hay ni single pensado?

Andrés: ¡Qué va!

Andrés Ceballos forma parte de A Micro Abierto: la nueva iniciativa de Amazon.