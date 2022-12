Conviértete en un maestro assassin en ‘Assassin's Creed Mirage’

Assassin’s Creed Mirage será la próxima entrega de la franquicia Assassin’s Creed que se lanzará en todo el mundo en 2023 en Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Luna, PC (Epic Games Store y Ubisoft Store)

Con un desarrollo liderado por Ubisoft Burdeos, el estudio responsable de la expansión de Assassin’s Creed Valhalla La Ira de los Druidas, el nuevo Assassin’s Creed Mirage invita a quienes lo jueguen a sumergirse en la magnífica Bagdad del siglo IX, que vive una época dorada. El título ofrece una experiencia de acción-aventura centrada en la narrativa, con una intrigante historia de madurez, protagonistas de gran carisma, una majestuosa ciudad abierta que descubrir y un enfoque moderno de la jugabilidad clásica basada en el parkour, el sigilo y los asesinatos.

La trama te pone en la piel de un nuevo héroe, Basim Ibn Is’haq, un ladrón callejero con un pasado misterioso que se une a los Ocultos de Alamut en busca de respuestas. La mentora de Basim, Roshan, contará en version original con la voz de la actriz ganadora del Emmy Shohreh Aghdashloo. Assassin’s Creed Mirage supone un homenaje a la saga, y en particular al primer Assassin’s Creed.

El anuncio de este nuevo título llega acompañado de un tráiler cinemático de presentación con música original de Brendan Angelides, compositor del juego. "Queríamos ofrecer algo especial a los jugadores y a la comunidad en el 15º aniversario de la franquicia. Assassin’s Creed Mirage es un tributo a la franquicia, y especialmente al juego original. Vamos a ofrecer una visión moderna de la experiencia de jugabilidad icónica de Assassin’s Creed, y a sumergirnos en los rituales y preceptos de los Ocultos. Creemos que tanto nuestros fans más antiguos como los actuales tendrán muchas ganas de jugarlo" afirmó Stéphane Boudon, Senior Content Director del nuevo juego.

Además, se han anunciado las ediciones Deluxe y Collector’s Case de Assassin’s Creed Mirage. La Deluxe Edition incluirá el juego base, el libro de arte y la banda sonora digitales, y el pack digital Deluxe, que incluye un atuendo inspirado en la saga Prince of Persia, skins para la montura y el águila, armas y mucho más. La Collector’s Case incluirá la Deluxe Edition, así como una figura de gran calidad de Basim (de 32 cm), un steelbook exclusivo con un diseño que elegirán los fans, un minilibro de arte, una réplica del broche de Basim, un mapa de Bagdad, y una selección de la banda sonora del juego. La Collector’s Case podrá adquirirse en tiendas escogidas y en Ubisoft Store. Aquellas personas que reserven Assassin’s Creed Mirage recibirán una misión adicional en el momento del lanzamiento, Los cuarenta ladrones, en la que descubrirán los misterios de la legendaria cueva de Alí Babá.

Desde que se lanzara el primer juego de Assassin’s Creed en 2007 la marca ha vendido más de 200 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndose en una de las franquicias más importantes de la industria de los videojuegos.

El futuro de Assassin's Creed

Además, durante el Assassin’s Creed Showcase se ha dado a conocer el futuro de la marca. Los dos nuevos títulos principales (con los nombres en clave HEXE y RED) formarán parte de la plataforma INFINITY (nombre provisional). También se ha proporcionado información sobre un nuevo juego AAA para móviles (con el nombre en clave JADE) y sobre la colaboración con Netflix.

Assassin’s Creed RED (nombre provisional) es el próximo gran juego después de Assassin’s Creed Mirage, y el futuro de la saga en lo que a títulos RPG de mundo abierto se refiere. Lo desarrolla Ubisoft Quebec, el estudio responsable de Assassin’s Creed Odyssey, y Jonathan Dumont es su Creative Director. En este título se podrá descubrir una ambientación que la comunidad lleva mucho tiempo esperando en un juego de Assassin’s Creed: el Japón feudal, con la increíble cultura shinobi.

Assassin’s Creed HEXE (nombre provisional) será el siguiente gran título después de Assassin’s Creed RED. Su desarrollo corre a cargo de Ubisoft Montreal, cuna de la franquicia, y Clint Hocking será su Creative Director. · Assassin’s Creed INFINITY (nombre provisional) conectará los próximos proyectos y a la comunidad de jugadores a través de distintos tipos de experiencias, incluyendo los juegos de Assassin’s Creed ya lanzados y los dos grandes títulos que se lanzarán próximamente, HEXE y RED. Con INFINITY, la franquicia Assassin’s Creed también verá el regreso del modo multijugador como experiencia independiente.

Assassin’s Creed JADE (nombre provisional) es un nuevo AAA, un RPG de acción-aventura para plataformas móviles ambientado en la Antigua China. Los jugadores podrán crear a su propio personaje y descubrir la historia de los primeros Assassin en China. Será un juego gratuito.

La serie live action de Assassin’s Creed, desarrollada por Ubisoft Film and Television y Netflix, será una épica adaptación de la aclamada franquicia de videojuegos que mezclará distintos géneros. La colaboración entre ambas empresas no termina aquí, ya que Netflix también participa en el desarrollo de un juego de Assassin’s Creed que estará disponible en exclusiva en su plataforma. "Con la celebración del 15º aniversario de la franquicia no solo queríamos honrar a nuestros jugadores y a la gente responsable de la marca, sino también compartir con la comunidad nuestras expectativas sobre el futuro de Assassin’s Creed. Queremos ampliar este universo y seguir ofreciendo experiencias inmersivas y atractivas. Tenemos infinidad de historias que contar, y queremos que la historia sea el patio de recreo de todo el mundo. ha dicho Marc-Alexis Côté, Executive Producer de Assassin’s Creed.