Muere Brad William Henke, actor de 'Orange is the New Black'

El actor y exjugador de la NFL Brad William Henke falleció a los 56 años el pasado martes 29 de noviembre mientras dormía en su casa, tal y como ha confirmado su familia y su mánager Matt DelPiano a medios como la revista especializada en celebrities TMZ.

Brad era un intérprete muy popular en la industria del cine y las series sobre todo por su papel como carcelero en la popular serie de Netflix Orange is the New Black, donde participó en una de las escenas más impactantes del formato presenciando el momento en el que Poussey Washington es asesinada.

Pero la serie sobre la cárcel de mujeres no ha sido su único gran trabajo. El intérprete participó durante su carrera en títulos tan importantes como Lost, Justified, Pacific Rim, Going to California, Dexter, The Bridge, CSI y World Trade Center.

Un pasado en la NFL

La interpretación fue la segunda pasión de Brad William Henke. El popular actor pasó por el fútbol americano profesional llegando hasta la NFL, donde jugó en los Denver Broncos después de que los New York Giants le eliminaran de su campamento de entrenamiento tras pasar el draft de 1989.

Henke lo dio todo en la NFL e inlcuso llegó a jugar la XXIV Super Bowl en la que los Denver Broncos se enfrentaron a los American Football Conference, pero las lesiones fueron poco a poco haciendo mella en su salud y finalmente, en al año 1994, tuvo que despedirse del fútbol profesional y fue entonces cuando decidió dedicarse a su otra pasión: la interpretación.

Desde entonces y hasta el momento de su muerte Brad ha participado en más de 100 proyectos tanto del sector de la publicidad como del cine y la televisón, donde ha sido siempre muy querido por loss equipos.

"Brad era un hombre increíblemente amable con una energía alegre. Un actor muy talentoso, le encantaba ser parte de esta comunidad... Y nosotros también lo amamos. Nuestros pensamientos están con su esposa y su familia", ha comentado su mánager a TMZ.