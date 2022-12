Bono, líder de U2, aparece por sorpresa en una librería del barrio madrileño de Malasaña

El pasado martes, 29 de noviembre, el cantante Bono hizo una inesperada parada en Tipos Infames, una librería del madrileño barrio de Malasaña en la que se dedicó a firmar ejemplares de sus memorias, "Surrender. 40 canciones. Una historia". Así lo han confirmado a la agencia EFE desde la librería, a la que el líder de U2 acudió hacia el mediodía y donde permaneció "algo más de una hora".

"Todo ha sido manejado un poco en secreto. Ni nosotros mismos lo hemos podido confirmar hasta esta mañana", han apuntado desde el establecimiento.

Acto seguido, las redes sociales hicieron de altavoz de su visita sorpresa al barrio de Malasaña y apenas una hora después de la misma ya no quedaba ninguno de los ejemplares en los que el autor de With or Without You ha estampado su firma.

No quedan ejemplares firmados de Surrender.

Lo sentimos. pic.twitter.com/STb5Z7alUd — Tipos Infames (@tiposinfames) November 29, 2022

Como curiosidad, Bono les contó que se encuentra "muy contento" con el resultado de esta obra, a cuyo diseño dedicó mucho tiempo y que en un principió lo concibió como "un fanzine alternativo de los años 80".

Con 40 capítulos que llevan los títulos de canciones de U2 e ilustraciones originales del autor, estas páginas recorren su biografía desde la infancia en Dublín y la pérdida de su madre a los 14 años.

Desnudo en Madrid

El Teatro Coliseum de Madrid, en pleno centro de la capital, acogía el día anterior, la noche del lunes, la última parada de este 'tour', en el que Bono desarrolló un híbrido de espectáculo musical, monólogo de humor y reflexiones sobre su vida ante tan solo 1.400 personas. Bono ha dado más de una veintena de conciertos con U2 en España, pero seguramente ninguno tan íntimo como el ofrecido esta semana en Madrid.

Una actuación especial, única e irrepetible en la que el cantante se mostró muy cercano con todos los asistentes. En esta ocasión, el músico irlandés no iba acompañado por su por su banda habitual. En el escenario se rodeó de tres músicos para interpretar un show de dos horas en el que mezclaba recital y monólogo a pecho descubierto, centrándose en sus memorias recientemente publicadas. Una arpista (Gemma Doherty), una chelista (Kate Ellis) y un percusionista y teclista (Jacknife Lee) apoyaron con sus voces al protagonista cuando la canción lo precisó. Un par de mesas y unas sillas fue todo lo que el cantante necesitó esa noche. Al fondo, unas pantallas ilustraban las historias y canciones con dibujos del propio cantante. El tiempo se repartió a partes iguales entre música y monólogos. El público lo aplaudió y se lo cantó todo.

Entre los asistentes (todos tuvieron que entregar sus móviles antes de acceder a la sala para que no se pudiera grabar ninguna imagen) se encontraban la esposa de Bono, Alison Newson; el músico Ara Malikian, el productor Howie B y las actrices españolas Goya Toledo y Penélope Cruz.

Surrender, la autobiografía

El libro de Bono se acaba de publicar y se titula Surrender. 40 canciones, una historia. Se trata de un libro íntimo y profundo de casi 700 páginas; Surrender es la historia de su vida, de sus retos, y de los amigos y familia que lo han sostenido. El vocalista se sienta ante una hoja en blanco para contarnos, por primera vez y en primera persona, los detalles de su formidable vida y las personas con las que la ha compartido.

Su indistinguible voz nos conduce en un recorrido que va desde su infancia en Dublín, pasando por la repentina muerte de su madre cuando tenía 14 años y el insólito camino que tuvo que recorrer U2 para convertirse en uno de los grupos de rock más influyentes del planeta, hasta llegar a un examen de las más de dos décadas que ha dedicado al activismo, luchando contra el SIDA y la pobreza extrema.

La escritura de Bono, con la que ha realizado un ejercicio de autorreflexión honesta, no exenta de bastante sentido del humor, logra abrir más el foco sobre su vida, así como sobre su familia, sus amigos y sus creencias, los cuales le han servido de apoyo, acicate y ejemplo durante todos estos años.