Neil Young publica una reedición de su obra maestra 'Harvest'

Neil Young publica hoy una reedición de su obra maestra Harvest (1972). Esta nueva edición celebra el cincuenta aniversario de un álbum fundamental en su discografía y en la historia de la música. La reedición se publica en dos cajas, una de vinilos (2LP/single 7"/2DVD) y otra de CDs (3CD/2DVD).

Ambas ediciones contienen el disco original, un concierto inédito (en audio y vídeo) grabado para la BBC el 23 de febrero de 1971, tres outtakes de estudio y un documental de dos horas que narra la gestación del disco, de principio a fin. Incluye también un libro de tapa dura, con fotos inéditas y un ensayo del fotógrafo Joel Bernstein, un poster y una litografía (en el vinilo).

Además, Neil Young ha presentado el vídeo de Old Man extraído de la grabación para la BBC, mencionada en líneas anteriores.

Neil Young - Old Man (Live) [Harvest 50th Anniversary Edition] (Official Music Video)

También podemos encontrar tres canciones inéditas extraídas de las sesiones de grabación: Bad Fog of Loneliness, Journey Through The Past y Dance Dance Dance.

Harvest Time, el documental

El documental inédito Harvest Time sobre la figura del músico canadiense, contiene dos horas de imágenes de la grabación del disco en el rancho de Neil Young en el norte de California y en estudios de Nashville y London.

"Creada entre enero y septiembre de 1971, esta película-documental lleva a los espectadores a un viaje íntimo al rancho Broken Arrow de Neil Young en el norte de California donde acontecieron las denominadas sesiones 'Harvest Barn', a la capital británica para una actuación icónica con la Orquesta Sinfónica de Londres y a Nashville, donde el entonces veinteañero Neil Young trabajó en varias de las pistas que incluirían el icónico álbum", narra la sinopsis de Harvest Time.

Neil Young: Harvest Time | Official Trailer





Harvest, su gran obra

El icónico álbum Harvest, publicado en febrero de 1972 por la compañía discográfica Reprise Records, fue el cuarto álbum de estudio del músico canadiense, después de Young abandonara, en 1970, el grupo Crosby, Stills, Nash & Young. En ese momento, Neil Young reclutó a un grupo de músicos de sesión country, a los que bautizó como The Stray Gators, y grabó Harvest.

''Éste es un gran álbum para mí. Hace 50 años, tenía tan solo 24 o tal vez 23, y este álbum marcó una gran diferencia en mi vida. Toqué con algunos grandes amigos y es genial que este álbum haya durado tanto. Me lo pasé muy bien y ahora, cuando lo escucho, creo que realmente tuve una gran suerte de vivir aquello", dijo el propio Young en un comunicado.

Tras su lanzamiento, Harvest se convirtió en el único trabajo de Young en alcanzar el primer puesto de la lista estadounidense Billboard 200, trabajo con el que también consiguió, en varios países, el primer puesto en las listas de discos más vendidos. Además, fue el álbum más vendido de 1972 en los Estados Unidos. En este disco encontramos grandes canciones, como el sencillo Heart of Gold, que también alcanzó el primer puesto en la lista estadounidense Billboard Hot 100, o el que fuera segundo sencillo del disco, Old Man, con el que también consiguió un elevado puesto en esta famosa lista.