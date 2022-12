Vanesa Martín anuncia las primeras fechas de su gira Placeres y Pecados

La pasada semana Vanesa Martín puso a la venta su nuevo álbum de estudio Placeres y pecados y durante toda esta semana había prometido importantes novedades sobre la presentación de las primeras fichas de su gira. Y la cantante cumplió con lo prometido este mismo viernes anunciando sus primeros 13 conciertos.

Su gira Placeres y pecados comenzará el próximo 27 de mayo en Murcia y suma una docena de fechas más por toda la geografía española aunque con ausencias en ciudades como Bilbao, Madrid o en comunidades como Galicia, Baleares o Canarias. Teniendo esto en cuenta es seguro que una nueva tanda de fechas de conciertos está por confirmarse más adelante.

"Bueeeeeno…. Pues….. me ilusiona, me complace y me llena de placeres y futuros pecados anunciaros las primeras fechas de la gira nueva… y Mañana a las 12h en www.vanesamartin.es estas primeras fechas de la gira #PlaceresYPecados ya a la venta!!! 🖤🖤🖤❌❌❌ #music #showon #lifestyle #dndnosvemos? #dondepecais #quesigalafiesta" confirmaba la solista sevillana en sus perfiles oficiales en las redes sociales.

Como decíamos, los primeros 13 conciertos de su gira ya tienen día y ubicación y muy pronto entradas a la venta porque desde las 12h de este 2 de diciembre los primeros shows de su tour se podrán adquirir las entradas para sus shows a través de la página web oficial de la propia artista.

Hay que recordar que Vanesa Martín ha estado durante los últimos meses de septiembre y octubre en Latinoamérica presentando sus últimas canciones y apenas medio año después ya vuelve a tener compromisos en directo por toda España entre mayo y diciembre. Por ahora.

La cantante ya cuenta los días para volver a presentarse ante su público en España y no puede tener más ganas de que eso suceda tal y como ha se percibe en su cuenta oficial en las redes sociales donde invita a su público a agotar las entradas para sus primeros shows.

Estos son los primeros conciertos confirmados de la gira Placeres y pecados: