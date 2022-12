Los mejores vestidos para sentirte toda una estrella en Navidad

Si hay algo que cada año la moda nos demuestra es que hay prendas que pasan de moda y otras que vuelven. Los desfiles son los grandes protagonistas de marcar qué se lleva y qué no durante cada temporada.

Este año la temporada otoño / invierno ha venido pisando fuerte. Y es que, lo que no puede faltar en tu armario para sentirte toda un it girl son las prendas de cuero y piel, las botas cowboy y las blazers, entre otras prendas.

Pero ahora que ya estamos de lleno en diciembre y que nos empezamos a apuntar en nuestro calendario las cenas de empresa y las reuniones con nuestros amigos, además de los días imprescindibles como Noche Buena, Navidad, Noche Vieja y Año Nuevo, nos preguntamos qué se llevará.

Los looks más brillantes

Año sí y año también, el brilli brilli y las lentejuelas se convierten en los protagonistas de las navidades en nuestros armarios, y eso es algo indudable. Aunque las pasarelas sean las que pauten los tonos que se llevan, lo cierto es que durante estas fechas el negro y el rojo son dos básicos que no pasan de moda. Además, este año se unen los metálicos que siempre triunfan en estas fechas.

El terciopelo es un tejido que durante las navidades se convierte en un imprescidible. No solo por ser de lo más elegante, sino que es calentito y eso viene muy bien. Ya sea en vestidos o en prendas para la parte superior, cualquier look de terciopelo es el ganador.

Los trajes de dos piezas van a seguir marcando tendencia. Las chaquetas cuanto más oversize, mejor. Y los pantalones mejor anchos y con caída. Eso sí, siempre con unos buenos tacones para realzar la figura.

Como ya habíamos adelantado, en Navidad todo brilli brilli es bienvenido. Y ya sea en vestido, chaqueta o camiseta, se convertirá en un imprescindible para ser toda una estrella. Además, durante estas fechas, será muy trending combinartelo con punto.

Si optas por un look más fiestero y no quieres caer en el típcio "no sé qué ponerme", podrás combinar un top de manga larga con un tejido brillante o un body básico asimétrico o, por ejemplo, con plumas, con unos pantalones básicos. Eso sí, con hacerte un buen make up y potenciar los ojos, no habrá quién se te resista.

Sin embargo, si hay algo que te salva siempre son los vestidos: No importa cuantos vestidos de tengamos, sumar ropa a nuestra colección siempre ha sido una buena idea. Los mini serán los más ideales y los más buscados por los clientes, eso sí, que sean asimétricos, con un buen escote, con la espalda descubierta o simplemente que destaquen por las lentejuelas o el brilli brilli.

¿Y los complementos

No solo las prendas de ropa son importantes en un look, sino que los complementos también. A veces recurrir al poder de los accesorios para potenciar más tu estilismo es imprescindible. Más aún en navidades cuando nunca es suficiente.

Los pendientes XL llenos de brillo te salvarán de cualquier apuro. Y si eres un atrevido y te los pones con forma de estrella, más aún. Además de bolsos con detalles brillantes para el hombro, disponibles en cualquier tienda.

Pero si eres de los que prefieres adornar tu pelo, podrás optar por las diademas gigantes que resalten en tu pelo y por lazos u horquillas.