Marc Seguí se une a Paula Cendejas en ‘A tu manera’: ¡Mira el vídeo!

Paula Cendejas ha lanzado este fin de semana A tu manera junto a Marc Seguí, una canción que hace un pequeño guiño al clásico de A mí manera, pero que nada tiene que ver la una con la otra.

Esta colaboración habla de esas relaciones intermitentes que son como el perro del hortelano, que ni comen ni dejan comer. "Ahora quiero estar contigo, ahora no; ahora te contesto a los mensajes, ahora no; ahora me agobio, ahora me inunda la intensidad...", es decir, un amor tóxico que da tantas vueltas como una "espiral", como bien cantan estos dos artistas.

Sin embargo, aquí lo que se intuye es que la manipulación viene por los dos lados; no solo por una parte de la pareja. Ninguno está dispuesto a dejarlo definitivamente, aunque sea lo mejor, porque les conviene la comodidad de tener a la otra persona esperando; y a la vez, están dispuestos a ceder para que lo suyo funcione de una vez por todas.

Solo pa' ver si es verdad que funciona esta vez

Y no lo dejamos y volvemos cada dos por tres

Cómo te explico que quiero irme y después volver

Te espero porque si vienes, me viene bien

El videoclip, dirigido por Iris Valles, presenta a nuestros dos protagonistas en casa haciendo cosas tan cotidianas como tomar el desayuno juntos hasta que, de golpe y porrazo, Paula desaparece sin dejar rastro. El típico ghosting (esta vez materializado en el pano físico) que al final resulta ser una pesadilla de Marc. Y a pesar de los plantones de la artista, los dos muestran gran complicidad y buen rollo a lo largo del vídeo.

Tanto Cendejas como Seguí tenían muchas ganas de que saliera el tema, puesto que se admiran mutuamente. Ambos llevan siguiendo la carrera del otro y trabajando en sus respectivos proyectos prácticamente de forma paralela durante los últimos tiempos. Además, los dos se suelen rodear del mismo equipo humano para componer y sacar piezas musicales tan pegadizas como esta.

En la creación de este A tu manera han participado los propios cantantes, además de Chechu Aurrecoechea, Piero Visciotti y Xavier Bofill (Xavibo); y la producción musical ha corrido a cargo de Lucas Otero.