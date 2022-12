La razón de la ausencia de Lara Álvarez en el debate de ‘Pesadilla en el Paraiso’

El pasado domingo 4 de diciembre se celebró el debate de Pesadilla en el Paraíso, que nos dejó grandes momentos. Sin embargo, contó con una ausencia durante la entrega que no pasó desapercibido para nadie. El reality fue presentado únicamente por Carlos Sobera, ya que su compañera Lara Álvarez no acudió al programa de Telecinco.

Durante la primera conexión a la granja, el presentador se disponía a hablar con Bea y Dani de todo lo sucedido, pero los espectadores se dieron cuenta de la ausencia cuando no se veía en cámara a la periodista. En ese momento, el vasco comunicó que su compañera no iba a estar presente en toda la gala.

"Como estáis viendo todos en casa, Lara no nos acompaña esta noche porque está mala, cogió bastante frío en la noche del miércoles, está con 38 de fiebre y por tanto no puede estar con nosotros en la noche de este domingo", explicó Sobera a los espectadores para que no se alarmaran.

Al parecer, Lara se encontraba indispuesta, por lo que se vio obligada a quedarse en casa descansando para volver a la siguiente entrega con las pilas recargadas. Además, antes de continuar con la tertulia semanal, Carlos le envió un mensaje de ánimo: "Espero que estés en la camita, bien tapada. Te mandamos un besazo enorme y deseamos que te recuperes muy pronto. Te echamos de menos un montón".

La ausencia de Lara Álvarez en la segunda edición

Esta misma semana se ha conocido la decisión de que Lara no estará en la segunda edición de Pesadilla en el paraíso que dará el pistoletazo de salida en enero. La razón es que la presentadora viajará a Honduras a finales de febrero o principios de marzo para continuar en Supervivientes, por lo que descansará a principios de año para evitar encadenar tres realities seguidos.

En su lugar, al mando de la granja estará Nagore Robles, que se reencontrará con su expareja Sandra Barneda, que presentará el debate.