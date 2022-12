Nicki Nicole rompe a llorar en directo al escuchar la carta que le dedica su abuelo

Nicki Nicole ha demostrado durante todos estos años que tiene talento de sobra para marcar un antes y un después en la escena de la música argentina. Su voz suena ya en muchos rincones del mundo y sus canciones se han colado entre los puestos más altos de las listas de éxitos.

Pero Nicki, además de ser artista, es persona. Eso es algo que también ha demostrado en las redes sociales y ahora frente a las cámaras del programa argentino La Peña de Morfi. Se trata de un espacio que rinde homenaje a las raíces argentinas y ahora ha sido la intérprete de Parte De Mí la que ha protagonizado un emotivo momento.

La joven no ha podido aguantar las lágrimas al ver cómo Jey Mammón, el presentador con el que había estado charlando durante unos minutos, le presentaba un vídeo de lo más personal. En él, su abuelo Ítalo le leía una carta dedicada íntegramente a su nieta, y con tan solo escuchar las primeras palabras, Nicki ha llenado su rostro de lágrimas.

"Mi querida nieta, Nicki. En este momento que te estoy escribiendo, vienen siempre los recuerdos de parte de la vida que no se olvida. Como, por ejemplo, el día que tu abuela Dolly pronosticó: 'Esta chica triunfará, será una triunfadora'. Y así fue. Ha quedado para mí el compromiso de la continuidad de esa realidad que apoyaré el resto de mi vida con todo cariño y deseo, hasta llegar a creer que soy un Wapo Traketero más. Besos, hasta pronto. Te quiero mucho", dice Ítalo.

"No iba a llorar", declara Nicki ya entre lágrimas. "Es de emoción, no de tristeza. Me emociona porque hace mucho que no veo a mi abuelo y, aunque sea poder verlo y saber que él está ahí a pesar de la distancia para mí es clave", añade.

Las palabras de Ítalo han calado muy hondo en su nieta, que ha demostrado frente a las cámaras de todo un país que lo echa de menos y que está deseando reencontrarse con él para caer en sus brazos. ¡Como el amor de un abuelo no hay nada! Ellos son eternos.

Y a ti, ¿qué te gustaría decirle a tus abuelos?