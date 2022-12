El emotivo mensaje de Tini a su pareja, Rodrigo de Paul, tras su victoria en el mundial

Tini continúa demostrando el amor incondicional que siente por su pareja, Rodrigo de Paul. A pesar de los inconvenientes que tuvieron que sufrir cuando comenzó su relación, ahora siguen demostrando que están seguros de que quieren estar juntos. Un hecho del que nos hacen testigos a todos gracias a las redes sociales.

Ya son muchas las fotografías o los momentos que han compartido con sus seguidores, especialmente en las últimas semanas con la celebración del mundial y la participación del futbolista en el equipo argentino. La cantante no se pierde ni un partido, pues hemos visto a la intérprete de Fresa en multitud de vídeos animando a su chico.

Rodrigo te amo

En esta caso, Tini ha sido la encargada de dejar un corto pero emotivo mensaje de ánimo a su pareja por la última victoria de su equipo. Dicho mensaje lo ha publicado en su cuenta oficial de Twitter, donde lleva una temporada comentando lo que sucede en Catar.

Por ejemplo el tweet de aliento a su país: “Vamos argentina carajooo”, escribió junto a emoticonos con la bandera y corazones. También en el momento en el que se supo que Rodrigo iba a acudir al mundial dejó su cariñoso comentario: “estoy tan orgullosa de vos. te felicito desde lo más profundo de mi corazón”.

estoy tan orgullosa de vos. te felicito desde lo más profundo de mi corazón🤍💙 https://t.co/lz4xVkuwdm — LaTripleT (@TiniStoessel) November 11, 2022

Ahora, con la última victoria no podía ser diferente y le ha dedicado a él en específico dos mensajes que han revolucionado las redes sociales: “RODRIGO TE AMO”, escribió Tini. El siguiente tweet era una foto del futbolista sin camiseta celebrando lo que había ocurrido esa tarde en el estadio.

La respuesta del aludido no tardó en llegar. En una entrevista que le hicieron tras un partido, no dudó en agradecer a su familia, amigos y a su novia “pasando los mismos nervios que tengo yo”. “Espero que se hayan sentido orgullosos”, concluía de Paul en esas palabras en las que no podía faltar Tini.