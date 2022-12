Un Dani Martín emocionado se despide de una de las etapas “más bonitas” de su vida

Dani Martín lleva meses viviendo días de emociones y momentos inolvidables. Su gira Qué caro es el tiempo comenzó en octubre de 2021, y desde entonces ha estado recorriendo diversos escenarios de nuestro país para deleitarnos con una dosis de recuerdos y mucha música en directo. Pues bien. Esta etapa ha llegado ya a su fin.

Hace unos días, el madrileño desvelaba en redes sociales que después de haber colgado las botas de este tour en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 3 de diciembre, ha llegado el momento de decir "hasta luego" y tomarse un tiempo lejos de los escenarios. "Sería falso poder continuar", decía. Pero aún hay más.

El artista no ha querido dejar pasar el final de la gira como si nada y le ha rendido homenaje con un emotivo vídeo que ha compartido con todos sus fans. En él aparece en el backstage de su último concierto junto a su equipo, a quien dedica unas bonitas palabras de agradecimiento. "Gracias a todos por el amor que le habéis puesto. Cada uno en vuestro lugar, en vuestro oficio. Creo que ha sido la gira más bonita que he vivido en 22 años. No es que lo crea, es que lo sé. Me he sentido cuidado, querido. He sentido que he salido a cantar y a preocuparme de nada más", comienza diciendo Dani.

Ya lo digo todo en este último vídeo de la gira.

Gracias por tanto.

Hasta siempre. pic.twitter.com/mJuUUQNGhH — Dani Martín (@_danielmartin_) December 4, 2022

Numerosos amigos, compañeros de profesión y fans del artista no han tardado en inundar las respuestas de esta publicación de bonitos comentarios y halagos hacia su trabajo. "Enhorabuena compañero!", dice La Oreja de Van Gogh. "Crack", añade el futbolista Cesc Fabregas. "Qué energía la tuya! Qué bestia!", añade nuestro compañero Dani Moreno El Gallo.

Está claro que Dani Martín ha marcado un antes y un después en la historia de la música de nuestro país con sus canciones. Se han convertido en la banda sonora más fiel de miles y miles de personas, no solo en España, sino también en otros territorios. Ahora toca descansar y coger fuerzas para deleitarnos con nuevas historias que acaban siendo nuestras.

Gracias por todo, Dani. ¡A seguir sumando!