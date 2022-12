Estos son los discos, los artistas y las canciones más escuchadas de 2022 a nivel mundial

Una de las principales plataformas de reproducción de música a nivel mundial, Spotify, ha desvelado los nombres de los artistas, las canciones y los discos que han marcado la agenda musical en 2022. Bad Bunny, Taylor Swift y Harry Styles son los nombres que se repiten en los principales rankings de los más escuchados del año. Spotify acaba de anunciar las canciones, artistas y discos más escuchados del 2022.

Por tercer año consecutivo, un récord en la historia de Spotify, el de Puerto Rico se corona como el artista más escuchado del mundo. Un hito que le convierte ya en el rey del streaming, y un nuevo logro para la música en español.Este 2022 la música en español protagoniza un nuevo hito histórico, pues Bad Bunny se hace de nuevo con la primera posición como el artista más escuchado del mundo en 2022. Un nuevo récord para el puertorriqueño que se convierte en el Top 1.

El artista ha acumulado este 2022 un total de 18.300 millones de reproducciones. En segunda posición se encuentra la cantante y compositora Taylor Swift, cuyo álbum, Midnights, ha dado la vuelta al mundo este año. En tercer lugar, se encuentra Drake el rapero estadounidense que ha alcanzado este año el récord de 50.000 millones de reproducciones en Spotify; en cuarto lugar The Weeknd, y en quinta posición BTS, el grupo de pop surcoreano. Y si hablamos del éxito mundial de los artistas españoles, Rosalía ocupa la primera posición, seguida de Quevedo como segundo artista español favorito por los fans a nivel mundial.

En lo que respecta al top 5 de artistas femeninas más escuchadas en el mundo, además de Taylor Swift, encontramos en el ranking a Doja Cat, Dua Lipa, Billie Eilish y Ariana Grande.

Y en lo referido al ranking de canciones más escuchadas de 2022 a nivel global, la más reproducida es As It Was, de Harry Styles, todo un himno mundial desde su fecha de lanzamiento el pasado mes de abril y que ya acumula más de 1.500 millones de reproducciones en todo el mundo. El segundo lugar lo ocupa Heat Waves, de Glass Animals; el tercer puesto Stay, la colaboración de The Kid LAROI con Justin Bieber, que repite en el ranking un año más como una de las favoritas; y en cuarto y quinto lugar, respectivamente, se encuentran dos temas de Bad Bunny, Me Porto Bonito y Tití Me Preguntó, provenientes de su último álbum, Un Verano Sin Ti (2022).

Llama la atención que entre lxs 10 artistas más importantes solo figura una mujer, Taylor Swift. El ranking de artistas masculinos más escuchados incluye en el puesto 10 a Rauw Alejandro. Este es el Top 10 de artistas más escuchados en el mundo en 2022:

Bad Bunny Taylor Swift Drake The Weeknd BTS Ed Sheeran Harry Styles Justin Bieber Kanye West Eminem

Spotify también ha desvelado el Top 10 de artistas femeninas más escuchadas:

Taylor Swift Doja Cat Dua Lipa Billie Eilish Ariana Grande Rihanna Karol G Olivia Rodrigo Adele Lana del Rey

El Top 10 de canciones más escuchadas en 2022 incluye:

As It Was - Harry Styles Heat Waves - Glass Animals Stay - The Kid LAROI (with Justin Bieber) Me Porto Bonito - Bad Bunny, Chencho Corleone Tití Me Preguntó - Bad Bunny Cold Heart - PNAU Remix - Elton John, Dua Lipa Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrap, Quevedo Enemy (with JID) - Imagine Dragons Ojitos Lindos - Bad Bunny, Bomba Estéreo Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush

Para rematar, estos son los álbumes más escuchados del 2022 en Spotify: