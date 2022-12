El Langui publica el mejor tuit del Mundial Catar 2022 y probablemente del año

La eliminación de España en el Mundial de Catar 2022 a manos de Marruecos ha dejado un poso de enfado y cabreo en casi todo el país. Y todo porque pese a que el rival supo aprovechar sus armas, el desenlace se veía venir por una simple cuestión de actitud sobre el césped. Buena prueba de ello lo resume el tuit de El Langui que ya es el mejor de toda la Copa del Mundo y probablemente del año.

Para entender el mensaje que el rapero quiere trasladar hay que recordar, para aquellos que no lo sepan, que José Manuel Montilla Macarrón, nombre real del madrileño, tiene paralizadas las piernas y los brazos por una parálisis cerebral.

Pese a su situación médica, la falta de movilidad no le han impedido convertirse en uno de los artistas más importantes de nuestro país junto a La Excepción así como convertirse en uno de los rostros más populares de la interpretación de nuestro país gracias a sus papeles en el cine y la televisión.

Es por ello que su tuit publicado tras la fatídica tanda de penalties en la que España cayó por 3-0 tras fallar todos sus disparos ha sido tan bien recibido por parte de miles de aficionados: "Es fácil hablar desde el sofá pero creo que yo tiro penaltis con más ímpetu y soltura".

"Con más ganas de meterlos no me cabe ninguna duda", "porque no te han dado la oportunidad que llevas pidiendo años", "The boss" o "Eres un crack" han sido algunas de las respuestas a este tuit aclamado y viral que supera las 35.000 interacciones desde su publicación hace apenas 5 horas.

Es fácil hablar desde el sofá pero creo que yo tiro penaltis con más ímpetu y soltura — Langui_Oficial® (@Langui_Oficial) December 6, 2022

Hay que recordar que El Langui ya bromeó sobre su pasión futbolera dando vida a uno de los monjes que disputaba la liga eclesiástica en la película Que baje dios y lo vea.

No cabe duda de que el tuit del rapero a caballo entre la ironía y la crítica se convertirá en uno de los más virales del año por lo comentada que ha sido la eliminación de España del Mundial de Catar 2022 en la tanda de penalties contra Marruecos.