La reflexión de Melo Moreno seis meses después de su mastectomía: “Felicidad y paz”

A veces las redes sociales crean haters que solo buscan hacer daño, pero otras se convierten en el sitio de confianza donde sentirse seguro para hablar y reflexionar con nuestros seguidores. Eso mismo fue lo que hizo Melo Moreno hace unos meses cuando contó que se sentía identificado como una persona no binaria.

Una vez más, se sentó delante de la cámara y explicó su historia con la disforia de género. La joven (que confesó que se sentía totalmente cómoda utilizando los pronombres femeninos) explicaba el nuevo paso que quería dar en su vida con el objetivo de alcanzar su felicidad; pasar por quirófano y someterse a una mastectomía.

Hace ya seis meses que la youtuber dio este paso y, durante este tiempo, ha ido contando con sus más de 600 mil seguidores cómo ha sido su progreso. Ha compartido imágenes de todo tipo en su feed de Instgaram y, a juzgar por las fotos, no puede sentirse mejor.

Orgullosa de su cambio

Ahora, medio año después, ha publicado una galería de selfies en blanco y negro y al natural que ha aprovechad esta mañana para hacerse donde mostraba su cambio: "Había una luz preciosa en mi casa". En las imágenes se veía su cuerpo con algún que otro tatuaje, sus pezones y la herida de la operación cubierta con esparadrapo. Orgullosa de haber dado este paso en su vida y de cómo está reaccionando su cuerpo, ha aprovechado para reflexionar sobre ello.

"En tres días hace seis meses de la decisión que más felicidad y paz me ha aportado en mi vida", escribía refiriéndose a la mastectomía. Y es que no hay dudas de que con esta intervención su vida ha dado un giro de 180º y ha ido a mejor.

Melo ha ganado una confianza en su cuerpo que antes no tenía, se siente bien y ahora puede vestirse con prendas que antes no hubiese ni imaginado. Por ejemplo, las camisetas básicas blancas. Algo que, tal y como ella misma escribía eran "otra cosa que me ponía un total de 0 veces antes de la operación bye sonia y selena, no me sentía a gusto, pero ahora sí". Pero no es la primera vez que comparte en redes. Durante este tiempo también se ha atrevido y ha hecho haul de ropa "con prendas que jamás me hubiera puesto antes".