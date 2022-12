‘CrazySexyCool’: un secuestro a punta de pistola, entre las 10 curiosidades del histórico álbum de TLC 

Las chicas de TLC irrumpieron en las oficinas de Arista Records y, a punta de pistola, pidieron los royalties que les correspondían por las ventas de 'CrazySexyCool'. Habían firmado un contrato escandalosamente abusivo. Mientras su compañía facturaba millones de dólares, a ellas les repartían unas pocas migajas. No están orgullosas de lo que hicieron. No se lo aconsejan a nadie. Esta es solo una de las historias peculiares de un álbum histórico que convirtió a tres amigas alocadas, sexis y geniales en "el grupo de chicas americano más grande de todos los tiempos".

01.-El trío de Atlanta TLC (Tionne "T-Boz" Watkins, Lisa "Left Eye" Lopes y Rozonda "Chilli" Thomas) había irrumpido con éxito en 1992 (Ooooooohhh... On the TLC Tip), pero fue CrazySexyCool (1994) el álbum que consolidó su leyenda y el que presentó al mundo a tres chicas que hacían cosas que ninguna otra había hecho antes. Consiguió un flamante Disco de Diamante por parte de la RIAA (10 millones de copias), el primero en la historia de un grupo femenino. Desde su lanzamiento ha superado los 20 millones de copias a nivel mundial, convirtiéndose en el álbum más vendido de un grupo femenino americano. No scrubs, Waterfalls, Unpretty o Diggin on you son algunas de sus 16 canciones. Dallas Austin, Kenneth "Babyface" Edmonds, Jermaine Dupri o Sean "Puffy" Combs, fueron algunos de sus productores. SIDA, violencia callejera, sexo, optimismo juvenil o inexperiencia, algunos de los asuntos que exploraron en sus canciones.

TLC - Waterfalls (Official HD Video)

02.-El título, ‘CrazySexyCool’ se le ocurrió a Left Eye durante un viaje por Europa. Representa las personalidades individuales de cada componente: Crazy (Left Eye), Sexy (Chilli) y Cool (T-Boz). O lo que es lo mismo, alocada, sexi y genial. Sin embargo, a Rozonda no le gustó que a ella le tocar el papel de sexi. Lo contó en NME: "Es divertido porque cuando Lisa llegó con la idea yo, personalmente, me sentí un poco molesta. Pensaba que Tionne debería haber sido la sexi. Todas éramos locas y sexis, pero yo sabía que era genial. Yo soy la genial. Yo estaba confusa, no entendía porqué yo tenía que ser la sexi… esa no soy yo, no me veía así a mí misma".

03.-Left Eye apenas estuvo presente en la grabación del álbum. La habían declarado culpable de provocar un incendio en la casa de su novio (el jugador de fútbol americano Andre Rison) y la única razón por la que esquivó la cárcel fue porque alegó que había ingerido alcohol. Así que en lugar en entrar en prisión, ingresó en un centro de rehabilitación. Tan solo salió para participar en un par de sesiones de grabación en las que dejó registrados un puñado de versos rap para el álbum. Su ausencia permitió a la banda profundizar en sus raíces hip-hop.

04.- Y todos esos raps de Left Eye (quien trágicamente falleció en un accidente de coche en 2002) fueron una parte importante del éxito de CrazySexyCool. Resulta curioso conocer la manera "extraña y al mismo tiempo adorable" que tenía para escribirlos. Lo desvelaba T-Boz: “Solía ir al cuarto de baño y escribir en el retrete con su pequeña porción de hierba. Acostumbraba a sentarse ahí y fumar y escribir sentada sobre el inodoro con sus pies subidos en la pared y su espalda contra la taza".

05.- La única versión incluida en CrazySexyCool es If I was your girlfriend, original de Prince. Es una de las excepcionales ocasiones en las que el autor de Purple rain concedió permiso a otro artista para que hiciera una versión de su trabajo. "Obtener permiso para hacerla fue realmente más fácil que hacer la canción", confesó T-Boz en NME, añadiendo que en aquel momento no se podían creer que el Príncipe de Mineápolis dejara que TLC grabara un 'cover' de una de sus composiciones.

06.-Waterfalls, la canción insignia del grupo, aborda los temas de tráfico ilegal de drogas, promiscuidad y SIDA. Para TLC era importante transmitir sus ideas sin parecer que estaban dando un sermón. Fue la primera canción en la historia con un mensaje de concienciación social que entró en las listas. Desde sus comienzos, las TLC habían sido defensoras del sexo seguro. Lisa 'Left Eye' Lopes le debe su apodo al condón que se ponía sobre su 'Ojo Izquierdo' en los primeros vídeos del trío para impulsar el sexo seguro. Sus fans les decían lo mucho que para ellos significaba que hablaran del SIDA y de los métodos anticonceptivos cuando nadie más lo hacía. Las chicas encontraron esto muy motivador y escribieron Waterfalls como homenaje a todos esos seguidores.

07.-Aunque CrazySexyCool vendió 11 millones de copias en Estados Unidos y proporcionó a su compañía de discos (Arista Records) unos ingentes beneficios de 75 millones de dólares, TLC tenía un contrato ridículamente abusivo: cada una de ellas percibió 50.000 dólares. En aquel momento, Left Eye debía 1,3 millones de dólares por los daños causados en la casa de su novio. En 1995, un año después del lanzamiento del mayor álbum de R&B de la historia, el grupo se declaró en bancarrota.

T-Boz, Left Eye y Chilli en la 38ª edición de los Premios Grammy / Getty Images/Ron Galella

08.- Antes de declararse en bancarrota, TLC irrumpió en las oficinas de Arista Records. Su objetivo era solicitar los royalties que les pertenecían... a punta de pistola. T-Boz explicó el episodio en el talk show presentado por Mo’Nique en la televisión estadounidense: "Entramos allí con pistolas y retuvimos a todos - incluido al fundador y presidente Clive Davis - como rehenes. Pistolas con balas. Porque TLC había generado con 'CrazySexyCool’ 75 millones de dólares y ellos nos habían dado 50.000 dólares a cada una... y era como ¿Qué demonios?. Por supuesto, Lisa lideró el 'secuestro'". Lo curioso es que, tras amenazar a Davis con el arma, el ejecutivo accedió a un pequeño incremento en sus contratos. No fue suficiente como para eludir el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. TLC no aconsejó que siguieran su ejemplo: "No debería decir que la gente haga lo que nosotras hicimos... gracias a Dios no fuimos a la cárcel", dijo T-Boz. Y advirtió: "Infórmate. Entérate bien del negocio en el que te estás metiendo".

09.- Algunas letras de Waterfalls están esculpidas en el ataúd de Left Eye. Lopes falleció en un accidente de tráfico en La Ceiba, Honduras, el 25 de Abril de 2002. De las ocho personas implicadas en el siniestro, ella fue la única víctima mortal. La letra que la 'L' de TLC escribió para el rap del hit está en su totalidad inscrito como epitafio en su tumba: "I seen a rainbow yesterday, but too many storms/ Have come and gone, leaving a trace of not one God-given ray/ Is it because my life is ten shades of gray, I pray…

10.- "Somos el grupo americano de chicas más grande de todos los tiempos y todavía seguimos manteniendo la antorcha, así que ‘CrazySexyCool’ es merecedor de la antorcha", aseguraba T-Boz en nme.com. Lo cierto es que el segundo álbum del trío de Atlanta abrió el camino de los grupos femeninos de las siguientes generaciones (All Saints, Destiny’s Child o Spice Girls). La propia Beyoncé reconoció que TLC había influido en casi cada grupo de chicas que había surgido a partir de entonces. Incluso predijo: "no habrá otro grupo de chicas negras de R&B con la química y el impacto cultural y comercial que pueda compararse ni remotamente a TLC".