Historia del troleo de 50 Cent a Madonna: “Deja de hacerme bullying”

"Si no puede levantar su culo viejo", "Ya os dije que la abuela estaba en la mierda". A 50 Cent le encanta provocar y general polémica. Y, especialmente en los últimos años, ha emprendido una cruzada personal contra Madonna utilizando un lenguaje malintencionado y ofensivo. La estrella no ha permanecido callada y acusa al rapero de misoginia, sexismo y conducta discriminatoria. Tampoco aceptó sus disculpas: "intentabas avergonzarme… tus disculpas son falsas, son basura y no me valen".

"Libre Albedrío Sobre Mi Cuerpo Como Todos los Demás"

Hubo un tiempo en que 50 Cent y Madonna solían ser amigos. Dos colegas que se mostraban abrazados y sonrientes en la prensa. Hay entrevistas en las que el rapero elogiaba a la cantante cuando ella estaba en la cúspide de la fama. Incluso compartían sello discográfico: Interscope Records. En 2011 se produjo una disputa cuando Curtis James Jackson III descubrió que el single de Madonna Girls gone wild tenía un título casi idéntico al de una de sus canciones, Girls go wild. Y se enfadó: "Esta gente me va a obligar a matar a uno de ellos. Ahora el single de Madonna se llama Girls gone wild. Esto es una mierda"

Años después, en 2019, 50 Cent compartió una imagen de Madonna con su hijo en un concierto en el bar LGTB Stonewall Inn, en Nueva York. El artista neoyorkino acompañaba la instantánea con este comentario: " Hahhahaha, Madonna ha hecho el tonto. "¿Qué cojones está pasando?". La de Michigan le devolvió el golpe en Twitter: "Desesperadamente Buscando la Aprobación de Nadie……. Y Titulado Libre Albedrío Sobre Mi Cuerpo Como Todos los Demás!!!. #libertad #respeto #sinmiedo #nodiscriminacion”. La contienda no había hecho más que empezar.

"Si no puede levantar su culo viejo"

En 2021, 50 Cent volvió a la carga y Madonna volvió a ser el objetivo de lo que parecía una cruzada personal del rapero:

-50 Cent ridiculizó a la artista cuando, en Noviembre de 2021, compartió una serie de imágenes sensuales en las que posaba, sobre y bajo una cama, con lencería negra, medias de rejilla, zapatos de tacón de aguja, y en una ellas, con un pezón al descubierto (que fue censurada en Instagram). El autor de Candy Shop reaccionó publicando una de esas fotografías con esta anotación: "¡Esta es la mierda más divertida!. Esta es Madonna bajo la cama intentando hacer Like a virgin a los 63 años… si no puede levantar su culo viejo. Me parto el puto culo".

Madonna en los MTV VMA de 2021 / Getty Images/Theo Wargo

-Madonna respondió en su Instagram compartiendo una fotografía suya junto al que antaño fue su amigo: "Aquí está 50 Cent pretendiendo ser mi amigo. ¡Ahora has decidido hablar mal de mí!. Imagino que tu nueva carrera es llamar la atención intentando humillar a otros en las redes sociales. La elección más miserable que podías tomar como artista y como adulto. Simplemente, ¡estás celoso de que cuando tengas mi edad no estarás tan bien como yo ni te divertirás tanto como yo lo hago!".

-50 Cent, finalmente, pidió perdón: “Debo haber herido los sentimientos de Madonna, ella desenterró una vieja foto de 2003… Ok. Lo siento. No intentaba herir tus sentimientos. No saco ningún beneficio de esto. Dije lo que pensaba cuando vi la fotografía. Espero aceptes mis disculpas".

-Madonna no aceptó el perdón. Su respuesta llegó a través de un vídeo en Instagram: "OK. Este es un mensaje para 50 Cent. Quiero responder a tu respuesta a mi respuesta a tu post en el que, esencialmente, intentabas avergonzarme. Estabas intentando humillarme. Tus disculpas son falsas, son basura, y no me valen. Una disculpa no tiene valor si no sabes por qué te estás disculpando. Por lo que deberías estar arrepentido es por su misoginia, por tu sexismo, por tu conducta y tus comentarios discriminatorios".

"Deja de hacer bullying a Madonna"

-50 Cent siguió atacando a lo largo de 2022. En Junio arremetió contra la 'reina del pop' después de que esta compartiera algunas fotos "subidas de tono" en Instagram. Los comentarios de la estrella del rap fueron: "Espero que no hiciera que sus hijos le hicieran esta foto. A los 63 alguien debería decirla, relájate por favor". Esta vez, Madonna no se molestó en responder.

50 cent, fotografiado durante una actuación de 2021 / Getty Images/Johnny Nunez

-50 Cent estrenó un nuevo capítulo en la serie cuando Madonna colgó un vídeo en su Instagram y en su Tik Tok haciendo playback sobre el tema Vent rapero Baby Keem. El 6 de Noviembre de 2022, se podía ver en la red social del rapero una captura del vídeo de la cantante con este titular: "Que Madonna utilice la música rap para influir en Tik Tok es patético y verdaderamente perturba mi espíritu". Y añadía "¡Ya os dije a todos que la abuela estaba en la mierda! Como una virgen a los 64. JEJEJEJE"

-Madonna, esta vez sí, contestó. Puso una foto suya con este texto: "DEJA DE HACER BULLYING A MADONNA POR DISFRUTAR DE SU VIDA"