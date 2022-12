Blon nos habla de sus sensaciones antes de la Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos 2022

No queda nada para la Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos 2022. Los 16 mejores gallos del mundo se unirán en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México este 10 de diciembre para intentar hacerse con el cinturón y proclamarse campeón del mundo de freestyle.

Uno de los que no faltará a su cita con la improvisación es el español Blon, que ganó la Final Nacional Red Bull Batalla de Gallos en España este año y que piensa ir a por todas. LOS40 Urban ha charlado con él días previos a la llegada de esta gran final para conocer sus sensaciones y enviarle un mensaje de ánimo. Esto es lo que nos ha contado:

Pregunta (P): Blon, ¿cómo te encuentras? En nada estás en México enfrentándote a los mejores del mundo.

Respuesta (R): Esos nervios siempre están. Los nervios del viaje, de no saber cómo irá todo y más siendo algo que es el freestyle, que es improvisación. Pero ilusionado también porque no voy con esa presión con la que voy a las nacionales, que si que es una obligación ganar. Obviamente aquí quiero ir a ganar. Pero nada, me lo tomo como un premio, una recompensa, una carrera muy larga que me ha costado mucho conseguir mi corona y por fin este año pudo ser.

P: Hablando de ese momento, ¿qué pensaste cuando conseguiste la corona?

R: Ayer volví a ver las imágenes y fue muy ilusionante. Fue algo que lo viví como un sueño realmente. Es un poco un tópico, pero es que fue así. En ese momento pasaron por delante de mis ojos todas esas imágenes de yo cuando empezaba en los parques, cuando era un adolescente porque soñaba con algún dia poder pisar un escenario. Era algo que llevaba muchísimo tiempo imaginándome. Ni en mis mejores sueños era algo tan bonito como fue en la realidad.

Blon gana la Final Nacional Red Bull Batalla de los Gallos 2022 en España / Jacobo Medrano / Red Bull Pool Content

P: ¿Te estás preparando de alguna forma en concreto para la Internacional?

R: Sí, entrenando improvisación. Pillo y hago formatos, rapeo con muchos estímulos, rapeo con diferentes instrumentales, analizo un poco a los rivales para ver lo que me puedo encontrar. Pero como también depende del día, de muchas cosas, pues voy a preferir dejarme llevar para poder salir con la mente clara y poder hacerlo lo mejor que sepa.

P: ¿Hay algún rival que prefieras evitar?

R: Los españoles: Skone y Gazir. Porque son unos grandes amigos y nos enfrentamos mucho por aquí por España. No me gustaría enfrentarme con ningún español, al menos en las primeras rondas. Si me toca en semifinales pues ya no me queda otra pero en las primeras rondas me gustaría evitarlo.

P: El rey sin corona, ¿va a por todas?

R: Sí, a ver mi objetivo en concreto es intentar traerme el cinturón. Es que puede ser que pierda en primera haciendo una buena participación, que puede pasar, o puede ser que llegue a la final sin hacer una gran participación. Yo quiero venirme con un buen sabor de boca, sabiendo que he entregado todo y he hecho todo lo que tenía en mi mano, más que ponerme como objetivo un puesto en la clasificación me pongo el nivel que creo que puedo llegar a dar.

P: ¿A quién ves más fuerte?

R: Todos son muy buenos, pero obviamente a Aczino, siendo la narrativa que lleva 10 años sin perder en México, que está luchando por el tricampeonato, es el rival a batir sin ninguna duda. La sinergia que tiene con el publico mexicano... Pero luego también Gazir y Skone que son los dos puestos del año pasado y que pueden ganar perfectamente, Mecha también, que es el campeón argentino y creo que puede también llegar a un nivel muy bueno. Yo creo que ahí pueden haber muchas sorpresas aunque no sería tanta porque todos somos campeones nacionales.

P: Rapder ha entrado como participante. ¿Crees que se cumplirá eso de que entra como reserva y se va como campeón?

R: Podría pasar. Rapder ya es campéon internacional. Podría ganar su bicampeonato. Estamos en México. Está también la narrativa con Aczino de que él lleva dos internacionales y Rapder una. Si Rapder gana se pone con dos y empataría a Aczino y sería algo histórico. Al final es un chaval que viene de quedar cuarto el año pasado y ganar hace dos años. El nivel está ahí.

P: ¿Cuál es tu porra?

R: Yo primero, Aczino segundo y Gazir tercero.

P: Hablemos de tus libros. ¿Estás pensando en lanzar uno pronto?

R: Me gustaría seguir escribiendo libros, me encantaría. De hecho, tenemos tres ya en el mercado y han tenido muy buena acogida. Pero sí que me gustaría hacer algo más de poesía y diario y ya luego lanzarme a la novela que al final es el género que mas consumo, novela policíaca. Está en el aire pero yo creo que por lo que puedo tardar y tal, tres o cuatro años, seguro. Si solo me centrara eso, quizás antes la podría tener pero como estoy en el circuito competitivo de freestyle y con las canciones, que el año que viene quiero lanzar un álbum, y son muchas cosas que al final no me da la vida para todo.

P: La salud mental es muy importante, y también lo es en el mundo del freestyle. ¿Cómo lo vives tú?

R: Es un tema de mucha presión, de estar siempre en el ojo de del huracán. Y bueno rodeándote de profesionales es al final importante siempre. Yo ahora voy a empezar terapia en breves. Estuve yendo un tiempo pero ahora voy a empezar de nuevo porque creo que es fundamental. También rodeándote de los tuyos y cuidando mucho la salud mental, que creo que al final es indispensable para lo que hacemos y para la vida en general.

P: ¿Qué mensaje querrías que escuchase Blon antes de subirse al escenario en México?

R: Pase lo que pase, ya eres historia del freestyle.