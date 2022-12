Sam Ryder nos habla de su nuevo álbum, Chanel, la salud mental y las redes sociales

Sam Ryder ha conseguido conquistar a millones de personas con su talento. En 2022 representó a Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión con su Space Man, ocupando la segunda posición en la tabla final de los resultados tras llenar el escenario de Turín de emoción y una imponente puesta en escena.

Ahora el británico celebra un nuevo logro en su trayectoria, que es el estreno de su álbum de estudio debut There's Nothing But Space, Man! este 9 de diciembre. Un proyecto que nos acerca aún más a su talento y con el que nos trae un repertorio perfecto para escuchar en cualquier ocasión.

De él precisamente nos ha hablado en una entrevista con LOS40, asegurando que este disco llega en el momento perfecto. "Estoy muy emocionado. Retrasé el lanzamiento dos semanas porque este año ha sido una locura, una locura de ocupado y no había pasado mucho tiempo con mi familia y quería recordar el principio de este camino. Así que era bueno no olvidarse de ello. Mi abuelo tiene 90 años y quiero pasar el máximo tiempo posible con él y sin cosas como esas, la música pierde su valor", declara Ryder.

¿Cómo describiría el Sam Ryder de antes de este álbum y el de después? Él lo tiene claro: "No hay gran diferencia porque llevo haciendo música desde hace mucho tiempo, mayormente para sitios vacíos y cosas como esas, así que cuando las cosas cambiaron para mí siempre recordé esos años. Porque aunque las cosas hayan cambiado no te hacen mejor. Lo importante es recordar de dónde vienes y mantener esa conexión con las personas que aún siguen en ese camino. Porque sé lo difícil que es y siento mucha admiración y respeto por la gente que no se rinde y sigue intentándolo. Así que si mantienes eso, no cambias. Creces pero no cambias".

El título de There's Nothing But Space, Man! no es ninguna casualidad. Para Sam, es fundamental enfrentarse a los momentos más oscuros, plantarle cara a las inseguridades e intentar deshacerte de ellas. Es importante mirar a las estrellas y darte cuenta de que tus problemas son realmente diminutos en comparación con la inmensidad del espacio. Al fin y al cabo, solo hay eso. "Es una forma de consolar a alguien", explica.

El estrellato de Sam comenzó en TikTok, plataforma en la que empezó a compartir su talento, que posteriormente le llevó a representar a su país en este festival. Pero mantenerse en las redes sociales no es una tarea fácil, sobre todo ahora que vivimos en tiempos de inmediatez y mucha presión. De no ser por TikTok, Sam asegura que seguiría cantando en bodas, algo por lo que se siente eternamente agradecido. "Trabajaba duro y cualquiera que esté en el negocio de las bodas lo sabe. Pero de repente todo esto pasó. Me descargué TikTok y ahora me encuentro aquí", recuerda.

"Yo no leo las redes sociales. No me meto a no ser que esté trabajando. Lo veo como que estoy fichando para trabajar, como que subo lo que sea y después hago mi trabajo. Mi trabajo no son las redes sociales. Mi trabajo es hacer música, encontrar un propósito en la vida. Las redes sociales son fantásticas, es un paso crucial para cualquier artista, depende de qué tipo de artista quieras ser. Si estás en el mundo del pop has hecho un acuerdo contigo mismo de que quieres ser un artista en el mundo del pop, quieres tocar en recintos de este tamaño para estas personas, y entonces las redes sociales son necesarias. Pero por eso tienes la responsabilidad de tener la relación correcta con las redes. Las redes son buenas o malas si dejamos de mirar nuestros teléfonos ahora mismo, las redes no van a decirte 'hey, vuelve'. Es como un lobo que alimentas. Si no lo alimentamos, se muere. Es difícil responder. No sé qué consejo dar aparte de que cualquiera que te envíe comentarios negativos, respóndele con amor. No puedes permitir que te afecte, esas personas no pueden adaptar cómo te sientes. Lo mismo para los comentarios positivos. Si lees todos esos mensajes y te hacen sentir bien, ten cuidado porque necesitas constantemente esa validación y no la encontrarás en la gente que amas, en amigos y familiares, que son en los que deberías encontrar esa validación", declara.

Su relación con Chanel

Si hay algo que tienen en común Sam y Chanel, además de su paso por Eurovisión, es la naturalidad y la cercanía con la que suelen dirigirse a cualquier persona. Esto ha hecho que los conecte aún más y gracias a esto han mantenido una relación indestructible. ¿Se animarán a colaborar juntos? "Me tendría que enseñar a bailar", ríe el artista. "Mantenemos el contacto. Siempre estoy actualizado sobre lo que está haciendo", añade.

Su consejo a Twin Melody

Al igual que Sam, las chicas de Twin Melody comenzaron su andadura en TikTok y ahora aterrizarán con su talento en el Benidorm Fest. ¿Qué consejo tiene el británico para todos esos artistas que quieren dar el paso de presentarse a este festival? "Les diría que la experiencia de disfrutar Eurovisión es aún mayor si eres fan. Si no has tenido la oportunidad de convertirte en fan, siempre hay tiempo. Pero necesitas respetarlo por su historia. [...] No prestes atención a los puntos. Canta con tu corazón y mantente con elegancia y disfruta del momento", concluye.