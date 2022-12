Estas son las razones por las que cambiamos de móvil

Según el portal ‘Green Smartphones’, hasta 5.300 millones de teléfonos móviles serán arrojados a la basura durante 2022. Una cantidad asombrosa, siendo la población del mundo de unos 7.900 millones, por lo que decidieron hacer un estudio para ver las razones más frecuentes por las que deshacerse de ellos.

En el primer lugar de la lista es la incapacidad de cargarlos, con un tercio del total de respuestas. Parece lógico, un teléfono que no carga no sirve para nada que no sea hacer de pisapapeles, y por eso está de acuerdo un 33% de la gente.

La razón más común para que un smartphone no cargue es que el puerto de carga esté lleno de polvo u otras suciedades, y usando aire comprimido se puede arreglar en ciertos casos. Antes de tirarlo a la basura, se puede considerar cambiar la batería o usar un cable o cargador diferente, a no ser que se esté buscando una excusa para cambiar de modelo.

Tras esto, y con un 10%, una pantalla rota es la razón más frecuente para certificar la defunción del aparato. Si nuestra pantalla táctil no registra nuestro contacto, poco se puede hacer ya. La pantalla es una de las partes más sensibles del móvil, y si no la tenemos protegida siempre se corre el riesgo de romperse con un simple impacto.

Estás son las razones por las que cambiamos de móvil. / GreenSmartphone

Le sigue con un 9% de las respuestas que el altavoz deje de funcionar. Pensándolo bien, perder el sonido es como perder la pantalla. Da igual hacer llamadas si no oímos nada, y por supuesto nos quedamos sin música, cosa sin la que mucha gente no puede vivir.

Empatado con esta razón tenemos que el teléfono se caliente demasiado. La mayoría de dispositivos se pueden calentar de más en alguna ocasión, pero si la mayor parte del tiempo que lo tenemos en las manos parece que nos estemos quemando, no es plan de seguir así.

Con un 8% tenemos que el teléfono tenga el micrófono roto. Esto se alinea con la pantalla y el altavoz rotos, ya que tan importante es oír las llamadas recibidas, como que nos oiga nuestro interlocutor.

Las siguientes tres razones están empatadas con un 7%, y son una batería que baja demasiado rápido, que no funcionen las cámaras y que el teléfono no se conecte a la red Wi-Fi. Por detrás, con un 4%, está que no funcione el Bluetooth, importante dado el aumento de dispositivos inalámbricos como auriculares o smartwatches que dependen de ello.

Las respuestas que rematan la lista tienen un bajo porcentaje (entre un 1-2%), y son razones como que no funcione el control de volumen, el GPS o la carga inalámbrica.