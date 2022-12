Elton John: sus mejores colaboraciones

Entre las más de 4000 actuaciones que Elton John ha dado en los últimos 50 años, ha habido muchas en las que ha compartido el escenario con otras superestrellas. En ocasiones, ha sido el propio Elton el que ha aparecido por sorpresa en actuaciones de otros músicos.

Además, Elton John ha invitado a casi 50 artistas al escenario en sus propias giras. Cantantes, pianistas, artistas clásicos y otros recién llegados a la escena musical, hasta incluso una leyenda del tenis y un actor cómico, han respondido afirmativamente a participar en uno (en algunos casos, más de uno) de los conciertos de Elton.

Años 70

La primera invitada que subió al escenario junto al compositor británico fue la cantante estadounidense Odetta (1970). Con Rod Stewart, actuó por primera en marzo de 1973 en el Reino Unido. Después harían más colaboraciones. La pareja volvió a unirse en 2013 para interpretar Sad Songs (Say So Much) cuando Rod le entregó el premio BRITS Icon Award.

Stevie Wonder ha compartido escenario con Elton un total de cinco veces. En una de ellas, en 1977, Stevie cantaba y tocaba la pandereta mientras estaba sentado junto a Elton, en su piano.

Kiki Dee ha sido la artista que más ha sido invitada por Elton en sus conciertos; ha llegado a aparecer en más de 25 shows del cantante. De hecho, se hizo famosa por su dueto con Elton John en 1976 en la canción Don't Go Breaking My Heart, con la que consiguieron alcanzar el número 1 tanto en la lista de sencillos del Reino Unido como en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos.

Elton John - Don't Go Breaking My Heart (with Kiki Dee)

La estrella del tenis Billie Jean King cantó en los coros en algunas canciones en el Dodger Stadium y en algunos otros espectáculos en 1975. Pero sin duda, la actuación más notable de esta década fue la de John Lennon, que se unió a él en el escenario del Madison Square Garden el 28 de noviembre de 1974. Lennon subió al escenario para tres canciones y un bis, en el que sería el último concierto del ex Beatle. "Uno de los mejores momentos de mi vida, tanto profesional como personal, fue cuando John Lennon subió al escenario y cantó tres canciones con nosotros. Fueron diez minutos del rugido más ensordecedor", declaró Elton John.

Años 80

Los conciertos de Elton en la década de 1980 incluyeron las colaboraciones en los escenarios de Freddie Mercury, Rod Stewart (nuevamente) y George Michael, entre otras.

Michael actuó con su ídolo un total de trece veces antes de fallecer en 2016. La amistad que les unió tuvo como resultado tres sencillos de estudio y la versión en vivo de Don't Let The Sun Go Down On Me (1991).

George Michael, Elton John - Don't Let The Sun Go Down On Me (Live)

Años 90

Elton John y Eric Clapton se juntaron en 1992 y ofrecieron diez conciertos en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos. Ese mismo año, Elton dio un concierto en el Madison Square Garden para recaudar fondos para la fundación benéfica de Elizabeth Taylor. Bruce Hornsby, Lionel Richie y George Michael se unieron a él y cantaron tres canciones cada uno.

Junto a Billy Joel lanzó la que fue una de las giras dobles más exitosas en la historia del rock. Su primera colaboración se produjo en 1994 hasta 2010, dando lugar a un total de 182 conciertos juntos. En el 98, Elton sorprendía al público durante un concierto en California cuando subió al escenario al actor Jim Carrey e interpretaron una versión especial a dúo de Rocket Man.

Años 2000

En el año 2000, Elton John grabó One Night Only - The Greatest Hits. Se trata de un álbum en vivo grabado durante dos noches en el Madison Square Garden. Anastacia, Mary J. Blige, Kiki Dee, Ronan Keating, Billy Joel y Bryan Adams fueron los artistas que participaron y grabaron una canción junto al músico y compositor británico.

Posteriormente, Demi Lovato, Shawn Mendes y Patrick Stump (Fall Out Boy) también han tenido la oportunidad de cantar junto a Elton y su banda. Ese mismo año, interpretaría Don't Let The Sun Go Down On Me, junto a la cantante estadounidense Lady Gaga.

Elton John feat. Lady Gaga - Don’t Let The Sun Go Down On Me (Live on the Sunset Strip)

En 2018 se publicó el álbum tributo a Elton y Bernie Taupin, Revamp and Restoration, que contiene versiones de sus canciones realizadas por artistas pop y country. Artistas como Sam Smith, Miranda Lambert, Kesha, Alessia Cara, o Miley Cyrus, con quien interpretó Tiny Dancer en la 60ª entrega de los premios Grammy, participaron en el proyecto.

En 2021,grabó junto a Dua Lipa, su éxito Cold Heart (PNAU Remix), y parece que su química en el estudio se extiende a su estrecha amistad en la vida real. En 2022 grabó, junto a Britney Spears, Hold Me Closer.

Britney Spears y Elton John. / Michael Kovac/Getty Images for EJAF

El cantante anunciaba en 2018 que se embarcaba en la que sería su última gira mundial. El tour Farewell Yellow Brick Road, comenzó en septiembre de ese mismo año en Pensilvania y durará hasta julio de 2023. En España, lo podremos ver los días 22 y 23 de mayo de 2023 en Barcelona. Cuando finalice la gira, la estrella abandonará los escenarios, y aunque su intención es continuar escribiendo, desea dedicarles más tiempo a sus hijos.