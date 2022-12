‘Victory Tour’, una gira única de The Jacksons que el ‘rey del pop’ hizo… porque se lo pidió su madre 

Con razón Michael Jackson no quería hacer una gira con sus hermanos. Como se suele decir, acabaron "como el rosario de la Aurora". Solo accedió porque "su madre se lo rogó y no pudo decepcionarla" y porque Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Randy necesitaban dinero. 'Victory Tour' se convirtió en la gira más lucrativa en la historia de la música, pero también fue una odisea de cinco meses calificada por amigos cercanos de la familia como "la peor experiencia que Michael había tenido jamás con sus hermanos".

El fin del 'suplicio'

El 9 de Diciembre de 1984, The Jacksons cantaron en Los Ángeles. Cuando terminó el concierto, y para gran sorpresa de sus hermanos, Michael Jackson anunció que había sido la ultima vez que actuaban juntos. Ese día acabó el 'Victory Tour', el primero y único realizado por los seis hermanos Jackson varones: además de Michael, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Randy. Rebbie, LaToya y Janet no habían formado parte del espectáculo que durante cinco meses recorrió 22 ciudades de Estados Unidos y Canadá, con 55 paradas y aproximadamente 2 millones de espectadores. No estaba previsto ese final. Se había presentado a los medios - en una rueda de prensa en Nueva York - como una 'gira mundial' que también pasaría por Europa y Australia entre la primavera y el verano de 1985.

Las rencillas crecientes entre Michael y sus hermanos echaron por tierra cualquier otro proyecto futuro. También tuvo que ver el elevado coste de producción de los shows, su transporte alrededor del mundo - solo el escenario, diseñado por Michael, pesaba 365 toneladas y ocupaba una tercera parte de un campo de fútbol - o la desorganización y mala gestión de los promotores. Sea como fuere, Michael se encargó de cerrar con llave lo que para él había sido un suplicio.

"Su madre se lo rogó y no pudo decepcionarla"

Porque lo cierto es que Michael Jackson no quería hacer esa gira. En ese momento, las ventas de Thriller oscilaban entre los 18 y los 19 millones de copias en Estados Unidos y otros 18 millones fuera del país. Era obvio que, aunque era una gira de los 'Jacksons', a quien todo el mundo demandaba realmente era a Michael.Sería la única oportunidad de verle cantar en directo los temas de Thriller (1982). Recordamos que hasta 1987 - con 'Bad Tour' – Michael no se embarcaría en su primera gira en solitario.

Entrada para uno de los conciertos para el Victory Tour de The Jacksons / Getty Images/Michael Ochs Archives

"Fue idea de los padres reunirles a todos, porque los otros hermanos necesitaban dinero", dijo el biógrafo de Michael, J. Randy Taraborrelli . "A Michael no le entusiasmaba nada ese tour. Solo su madre le persuadió… se lo rogó y no pudo decepcionarla". Y fue a cambio de algunas condiciones.

El 'Victory Tour' sin las canciones de 'Victory'

La 'Gira Victoria' tuvo equivocado hasta el nombre. Ya no solo porque el espíritu de la victoria estaba ilocalizable, sino porque, irónicamente, ninguna de las canciones del álbum Victory sonó en los conciertos. Supuestamente, el tour se llamaba así por el disco que presentaban y que se había publicado solo cuatro días antes del primer concierto (el 6 de Julio de 1984 en Kansas City). Victory era el único disco en el que participaban los seis hermanos Jackson como grupo oficial, pero, de acuerdo a Marlon, Michael se negó siquiera a ensayar ninguna de sus canciones. Al parecer, esa fue una de las condiciones que puso para para participar en el reencuentro con The Jacksons. En el 'setlist' tampoco se incluyó el mega hit 'Thriller' porque a su intérprete no le gustaba cómo sonaba en directo (posteriormente siempre lo cantó en sus tours como solista)

El doble que Springsteen o a los Rolling

Cuando las entradas se pusieron a la venta, los Jacksons fueron acusados de inflar los precios y estafar a sus fans. 30 dólares era casi el doble de lo que entonces costaban las localidades para ver a grandes artistas como Springsteen o los Rolling Stones. Michael pensaba que 20 dólares era un precio justo, pero su opinión estaba en minoría. Fue otra de las abundantes ironías del 'Victory Tour'. Algunos líderes negros les acusaron de "perder sus raíces": esa cantidad no se la podían permitir los miles de seguidores que habían estado años apoyando a la banda. Por su parte, Michael donó sus ganancias a tres organizaciones benéficas, pero solo lo hizo después de que empezara el escándalo.

La peor experiencia de Michael con sus hermanos

A lo largo de los cinco meses que duró la gira, Michael y sus hermanos llevaban vidas separadas. La estrella de la familia se hospedaba en sus propios hoteles y volaba en su jet privado. El resto de la familia utilizaba vuelos comerciales. Antes de que la mitad del tour se completara, los hermanos se trasladaban a los conciertos en vehículos separados, se alojaban en plantas diferentes del hotel y no hablaban unos con otros antes de los shows. "Fue la peor experiencia que Michael había tenido jamás con sus hermanos", reveló un amigo cercano de la familia. "Hubo celos, rechazo y todo un abanico de emociones humanas".

Además de por los altos precios de las entradas, The Victory Tour fue caótico y desorganizado. Las fechas cambiaban de un día a otro, los promotores iban y venían y reinaba la confusión. A las fricciones entre unos y otros, se sumaron los problemas de salud. Jackie, por ejemplo, se perdió gran parte de la gira por una lesión en la pierna ocasionada, supuestamente, durante los ensayos. Hubo un momento en el que Michael se sintió tan exhausto por el estrés de las disputas con sus hermanos que necesitó cuidados médicos.

"Top of the world"

El tour recaudó cerca de 80 millones de dólares, el más lucrativo hasta entonces en la historia de la música. Pero esa suma no es tan fabulosa si se considera que había que repartir entre los seis hermanos, sus padres, promotores, multitud de abogados, contables, agentes, músicos, un gigantesco equipo de carretera y montaje… y hasta un predicador de Brooklyn que viajó con ellos durante meses, aparentemente sin hacer demasiado.

Y otra ironía más. A pesar de todos los 'sinsabores' que esa gira con The Jacksons le ocasionó, en su libro biográfico 'Moonwalk' Michael escribió que durante los días de Victory se sintió "en la cima del mundo".