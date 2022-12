María Becerra, Pablo López, Karol G y Ptazeta llegan con sus nuevas canciones

Tanto si has podido disfrutar del largo puente de diciembre como si no, hoy viernes te traemos las novedades musicales con las que pasar un buen fin de semana y alargar los días de fiesta, para quienes piensan que ser disfrutones es un estado mental.

Si la semana pasada eran Pablo Alborán, Ana Mena, Aitana, Bad Gyal y Quevedo quienen estrenaban canción, los lanzamientos de esta semana vienen protagonizados por artistas de primerísimo nivel. ¡Apunta y añádelos en tu playlist favorita!

Viernes 9 de diciembre

María Becerra - La Nena de Argentina

Pablo López - Quasi

Karol G - La vida es una

Ptazeta - Mala Mala

Nach, Dani Martín - Apariencias



Oxlade, Camila Cabello - KU LO SA

Lana del Rey - Did you know there's a tunnel under Ocean Blvd.

Sza - SOS

Anuel AA, Jowel & Rand, De La Ghetto - La Máquina

Lennis Rodrígue, Chus Santana - Infeliz

Marmi, con Me Rehúso; Funzo & Baby Loud, con Yo que no lloro nunca, siempre que lloras te lloro; Aleesha, con No hay patrón; Lost Frequencies, Elley Duhé y X Ambassadors, con Back to you; Martin Garrix y JVKE, con Hero también se unen a la ola de novedades.