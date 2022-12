Sony Interactive Entertainment España (SIE España) anuncia que Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey llegará a consolas PlayStation y PC el próximo 13 de enero de 2023. El videojuego, una original aventura de scroll lateral, disparos y plataformas desarrollada por el estudio indie con sede en Ibiza The Not So Great Team, ya se puede añadir a la lista de deseados tanto en PlayStation Store como en Steam.

Un nuevo título que sigue demostrando la buena salud de la industria de los videojuegos en nuestro país que sigue ofreciéndonos videojuegos 'Made in Spain' desde las islas Baleares.

Además, Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey estará disponible en dos ediciones. La Edición Estándar incluye el juego por 15 euros; mientras que la Edición Lacayo, con un precio de 20€, añade al título varios extras, como la banda sonora y cuatro avatares (dichos avatares son solo compatibles con la versión de PS4).

Con una historia de estilo retro-futurista, Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey presenta a Aurora Aylesworth, una joven astrónoma que busca a su padre desaparecido años atrás. Le acompaña su fiel lacayo, un curioso personaje de la raza roboto que llega a la tierra en una nave misteriosa.

Aurora y el Lacayo deberán enfrentarse a los descerebrados, unas criaturas similares a los robotos que carecen de inteligencia y atacan sin motivo aparente a Aurora. Ambos contarán con la inestimable ayuda del Profesor Rachmaninoff y sus útiles inventos que les facilitarán el camino para dar con el paradero del padre de Aurora.

Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey forma parte de PlayStation Talents en su modalidad Games Camp, programa de apoyo y mentorización a los estudios para el desarrollo de sus primeros videojuegos.