José Sánchez (‘La Isla de las Tentaciones 1’) desvela las tres caras del reality: “Si lo llego a saber no iba”

La Isla de las Tentaciones es uno de los programas estrellas de Telecinco. Sin embargo, existe una historia detrás que los espectadores no conocen y que, incluso, los que acuden al reality no saben hasta que se emite. José Sánchez, el participante de la primera edición que acudió con Adelina, ha dado explicado algunos de los detalles que no conocía y con los que se habría replanteado acudir.

Las tres caras de La Isla de las Tentaciones

La isla se vive de forma diferente para todos aquellos que siguen el programa, especialmente si estás dentro de ella. Por esta razón, José lo ha definido como las tres caras que tiene para los que acuden a participar.

"Un programa fue el que a mi me dijeron en la mesa para firmar el contrato, luego yo viví otro programa, el de in situ con la grabación y lo que se grabó, pero luego vives un tercer programa, el que se editó y se transmitió por la tele", explica dejando claro que "no tiene nada que ver ninguno de los tres".

Además, también ha dejado claro cómo les vendieron a ellos el reality, algo que luego no tenía que ver nada con lo que pasaron dentro. "Se pone en contacto una persona que trabaja en una productora de televisión que van a hacer un programa en el que encajamos a la perfección y que va a fomentar el amor, el respeto y la fidelidad, eso es lo que se propaga, pero luego lo que interesa es otra cosa", relata el policía.

Lo que más ha llamado la atención es su dura confesión en la que afirma que "si yo llego a saber el tipo de programa que es, te digo ya que no voy". Son muchos los comentarios de los seguidores de la Isla que, según ellos, los participantes sí saben lo que van a hacer en el reality.

A pesar de ello, José aclara que "no encaja con mi forma de ser", puesto que tras la emisión le ofrecieron acudir a Mujeres, Hombres y Viceversa, Gran Hermano... porque "físicamente doy el perfíl, por mi profesión que también sexualiza mucho", pero siempre terminó rechazándolo "porque no era parte de mi camino".

"No me dejaban subir fotos con mi novia"

Otro de los momentos estrella que se usa en el reality son los meses posteriores, ya que se hace un reencuentro para conocer si las parejas siguen juntas entre ellas o se han quedado con la tentación. Según José es uno de los peores momentos porque "se graba un día, pero pasan seis meses hasta que se emite la grabación" por lo que, en ese tiempo, "no se podía compartir nada juntos, vivíamos como a la sombra y no podía subir fotos con mi novia".

Incluso, ha llegado a desvelar cuánto se gana por acudir a la Isla de las Tentaciones porque "han pasado muchos años y en mi caso ya puedo hablar de todo", comenzaba explicando. Al parecer, no era lo mismo lo que a ellos le dijeron con lo que luego era: "Con la chica con la que hablaba me dijo que con los derechos de imagen serían 6.000 euros u 8.000".

Sin embargo, "la sorpresa me la llevé cuando fui a firmar", ya que por participar pagaban menos de lo que ellos pensaban: "Con el programa no se gana dinero, a mi me pagaron 1.000 euros". "Te venden la moto diciendo que el éxito va a venir después y no conpensa", sentencia José.