Violeta, tajante cuando le preguntan si quiere ampliar la familia con Fabio: “Me da mucha pereza”

Cada vez es más habitual que los influencers utilicen la opción de preguntas y respuestas de Instagram para interactuar con sus seguidores y sentirse más cercanos con ellos. Algo que saca a la luz el lado más natural de los creadores de contenido y que a la vez sirve para que los más chismosos den rienda suelta a su creatividad.

Violeta Mangriñán, que desde que dio el salto a la fama ha estado de lo más activa en redes, ha sido la última en hacer uso de esta herramienta. Ha sido este domingo cuando la valenciana ha abierto la veda: "¿Rondita de cinco?, escribía sabiendo que nunca acaba siendo el número que propone...

No han tardado en llegarle las preguntas como era de esperar. La primera de ellas le han propuesto que se defina en cinco adjetivos: "Leal, sensible, impulsible, tenaz y honesta", escribía. Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí y han dado paso a las cuestiones sobre Fabio.

Todos sabemos que el amor de esta pareja nació en la isla hondureña. Fue gracias a Supervivientes donde nació su historia de amor que sigue viva a día de hoy. Pero parece que algunos se han perdido una parte de esta película y han querido saber cómo se conocieron. Algo que Violeta se ha tomado con humor y ha contestado: "En la biblioteca de la uni".

"¿Tienes miedo de que se acabe el amor con Fabio?", preguntaban haciendo que Violeta no se pensase la respuesta: "La verdad es que no, si algún día se tiene que acabar, pues se acabará. Espero que ese momento tarde mucho en llegar (si es que llega), y si eso pasa, espero que termine de la mejor forma posible, pues tenemos el mayor amor de nuestras vidas de por medio, que es nuestra hija Gala".

Gala, el amor de su vida

Aunque la maternidad lleva consigo sus miedos y las miles de primeras veces que te hace vivir, lo cierto es que es algo irrepetible y que ni Violeta ni Fabio cambiarían por nada del mundo. Sin embargo, una cosa no quita la otra y cuando le han preguntado a la valenciana si se plantea junto a su chico ampliar la familia ha contestado tajante: "Esta se repite mucho y me da mucha pereza".

Violeta Mangriñán en su perfil de Instagram. / Instagram @violeta

No es la primera vez que las influencers se quejan de las repetidas preguntas que reciben antes de ser mamás: "¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Piensas tener hijos?", pero ahora que Violeta ha sido mamá, las tornas han cambiado y la cuestión es: "¿No quieres tener más hijos". Pues la respuesta es: "A corto plazo no. En unos años y si me apetece repetir todo el proceso que eso conlleva, ya veremos".

