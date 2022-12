OMD visitarán España con su ‘Architecture & More Tour’ con LOS40 Classic como emisora oficial

Ya llevan cuatro décadas en el mundo de la música y son una auténtica institución en el synth pop y el new wave ochentero. Orchestral Manoeuvres In The Dark (OMD) son una piedra angular dentro del pop de sintetizadores, con una instrumentación configurada de estos elementos, teclados y bajo, bastante novedosa para finales de los setenta. Ahora, el grupo originario de Liverpool vuelve a nuestro país para celebrar esos 40 años acompañándonos con canciones que ya son himnos.

Las citas con OMD serán los días 16 de marzo de 2023 en la sala La Riviera de Madrid y el 17 de marzo de 2023 en la sala Apolo de Barcelona. Ya puedes conseguir las entradas en los puntos habituales, las webs de Live Nation y Ticketmaster.

OMD se formaron a finales de los 70 y pronto se convirtieron en una de las formaciones más representativas del synth-pop, que influidos por Kraftwerk, David Bowie o Sparks, compartieron estatus con compañeros de generación como Depeche Mode, The Human League, Visage, Soft Cell, Ultravox, Yazoo y tantos otros.

La lista de éxitos de OMD, o lo que es lo mismo, Paul Humphreys y Andy McCluskey, es larga, y no se limita a Enola Gay, la canción más famosa del pionero dúo. Con una prolífica carrera que incluye 13 álbumes, OMD también ha estado muy presente en la lista de LOS40. Un total de 16 de sus temas han pasado por el ranking de éxitos más importante de nuestro país, y tres de ellos llegaron a lo más alto, al número 1. Souvenir lo consiguió en febrero de 1982, mientras que Genetic Engineering lo fue en abril de 1983.

OMD ha vendido la asombrosa cifra de 25 millones de singles y 15 millones de álbumes, lo que los ha establecido como pioneros en el uso de sintetizadores electrónicos y uno de los grupos pop más queridos de Gran Bretaña.

Andy McCluskey y Paul Humphreys harán un repaso a sus más de 40 años dedicados a la música. Publicaron su último disco, The Punishment of Luxury, en 2017.

Con un paréntesis y varios capítulos irregulares en su discografía, OMD se ha mantenido vigente hasta el nuevo siglo. Lanzando discos, aventurándose en giras extensas e intentando alcanzar un público más joven, con escalas en festivales, siguen dedicándose a su pasión y contagiando el placer por hacer y escuchar música a diferentes generaciones. Y en estas dos citas en Madrid y Barcelona, volveremos a vibrar con sus canciones.