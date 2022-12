107 años del nacimiento de Frank Sinatra

El 12 de diciembre del año 15 del siglo XX, en un suburbio de Nueva Jersey, nacía Frank Sinatra, un niño de ojos azules hijo, de inmigrantes italianos. Ha sido una de las grandes leyendas, quizás la más grande, de la música popular de los últimos cien años. El cantante y actor estadounidense conocido por su apodo como La Voz, habría cumplido hoy 107 años.

Frank Sinatra fallecía a los 82 años a causa de un ataque al corazón, el 14 de mayo de 1998 en Los Ángeles, California. Como cantante se caracterizó por su singular uso de la voz, con la que grabó más de 1300 canciones y obtuvo varios premios Grammy.

Pionero en la fusión del jazz y el swing con el pop, terminó definiendo de alguna manera la música de masas del siglo XX. Empezó su andadura musical en el grupo local The Hoboken Four, donde grabó sus primeros sencillos. Al cabo de un año, se metió como vocalista de la orquesta de Tommy Dorsey (músico de jazz estadounidense), pero la sinatramanía no llegaría hasta su despegue en solitario cuando, con 28 años, fichó por la discográfica Columbia, en 1943. En aquella época, las actuaciones de Sinatra provocaban una histeria entre las adolescentes norteamericanas que, en las décadas siguientes sólo igualaría Elvis Presley. Ese año consiguió su primer Disco de Oro y además comenzó su carrera cinematográfica.

Frank Sinatra cantando junto a su primer grupo, The Hoboken Four. / CBS Photo Archive/Getty Images

Sinatra y el cine

Todos conocemos por lo menos alguna canción suya como My Way, Strangers in the night o New York, New York, por ejemplo, pero algo que tal vez que no todos saben es que Sinatra también tuvo una faceta como actor.

Como hemos mencionado anteriormente, en 1943 comenzó su carrera cinematográfica, pero, a principios de los años cincuenta, Sinatra empezó a sufrir serios reveses. Sus primeras apariciones en la gran pantalla no fueron bien recibidas, ya que sus tendencias políticas y su problemática vida sentimental le ocasionaron numerosas reticencias entre la prensa y el público. Sinatra tuvo amistad con los principales personajes de la política estadounidense, como John F. Kennedy, pero especialmente con los de la ideología republicana, como Ronald Reagan, Richard Nixon o Gerald Ford.

Ronald Reagan y su mujer, Nancy Reagan, junto a Frank Sinatra en 1981. / Allan Tannenbaum/Getty Images

Sinatra peleó y se sacrificó económicamente para obtener un papel en la película de Fred Zinnemann, De aquí a la eternidad. No solo obtuvo el papel, sino que además recibió un Oscar por él, en 1954, en la categoría de Mejor Actor Secundario. Además, el filme fue un éxito en taquilla y de inmediato empezaron a lloverle ofertas para interpretar papeles tanto en el cine como en la televisión.

Frank Sinatra junto a Donna Reed en la ceremonia de los Oscars de 1954. / Archive Photos/Getty Images

Siguió haciendo películas y, recuperada la voz (había tenido problemas anteriormente), volvía a cantar. A finales de los cincuenta, era inmensamente popular. Más allá de su talento natural para la música, siempre fue reconocido por su capacidad para expresar emociones y conectar con el público.

Vida amorosa

Tuvo una vida amorosa muy ajetreada. Pasó por el altar en cuantro ocasiones: con Nancy Barbato, madre de sus tres hijos, con Ava Gardner (con la que se casaría a los seis días de firmar los papeles del divorcio con Nancy), con Mia Farrow y con Barbara Marx.

Ava Gardner fue la mujer que permanecerá para siempre asociada al recuerdo de Sinatra. Su relación fue intensa y tumultuosa. "Todos nuestros problemas ocurren fuera de la cama; las peleas empiezan en el camino hacia el desayuno", dijo una vez Sinatra. La pareja se divorció en 1957 y eso le dejó muy tocado al cantante, pero a pesar de eso, no tardó mucho en recuperarse de aquel fracaso y la prensa llegó a relacionarle después con Lana Turner, Judy Garland, Lauren Bacall, Marilyn Monroe o Angie Dickinson.

Frank Sinatra y Ava Gardner en 1951. / NY Daily News Archive via Getty Images

Número 1 de Los 40 principales

El sencillo Strangers In The Night alcanzó el número 1 de la lista Billboard Hot 100 y dio título al álbum homónimo de Sinatra de 1966, que se convirtió en su álbum más exitoso comercialmente. La canción también alcanzó el número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido y, el 20 de agosto de 1966, lo conseguía en la lista de Los 40 Principales. Sinatra recibió también los Premios Grammy a la mejor interpretación vocal masculina y al mejor álbum del año durante la edición del año 1967.