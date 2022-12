“Tongo” y “decepción”: El mundo del freestyle, revolucionado tras lo vivido en la Final Internacional 2022

Este sábado 10 de diciembre se celebraba en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México la Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos 2022. Los mejores gallos del mundo se subían al escenario para deleitarnos con sus mejores rimas y así intentar hacerse con el cinturón.

Tras unas intensas horas, Aczino se hacía con el cinturón y, por tanto, hacía historia proclamándose tricampeón del mundo de esta competición. Pero el evento estuvo marcado por una polémica que ha trascendido hasta el día de hoy. Las respuestas el público a cada batalla hicieron que las redes sociales se inundaran de reacciones de todo tipo.

Hubieron abucheos y silbidos por parte de los presentes que dificultaron la concentración de algunos gallos sobre el escenario. De hecho, en una entrevista en directo, Skone mostró su incomodidad y aseguró que su fin en la competición podría haber llegado.

Como era de esperar, la presión por parte de algunos asistentes y la no respuesta de los presentadores del evento hicieron que el ambiente fuese más tenso de lo normal. Esto es algo que también se trasladó a las redes sociales, donde miles y miles de seguidores de la competición no tardaron en manifestarse en contra. "Los únicos que dicen que todo fue justo son mexicanos", dice @marianowc. "Redbull debe de hacer algo al respecto de la rimas localistas, neta que aburren y no aportan creatividad justa.", añade @hmmolinam. "No me extraña que Chuty lo dejara", dice @choooriii.

¡Dí que sí tricampeón! Ni un gesto por pedir a tu público respeto al resto de competidores, ahora si… faltadas las que quieras.



No hablo ya ni de quien ha sido mejor o peor, simplemente que se dejara rapear justamente a los participantes. #RedBullBatalla pic.twitter.com/K8SGWBlKJo — C Y P H E R (@cypher_theelfzz) December 11, 2022

Skone: "Ha llegado un momento en el que me he desconectado. Quería acabar la batalla cuanto antes".



El público se ha cargado la #RedBullBatalla. Qué asco. Se recordará cómo la Internacional más adulterada de la historia. pic.twitter.com/hXpjkqyl4v — Markel Bringas (@Briingas31) December 11, 2022

De los peores públicos de todas las internacionales.

Pero si en vez de odiar y tirar mierda intentamos que no se repita lo que se ha vivido esta noche avanzaremos.



Si vas de público a cualquier evento, anima a todos, diviertete y sientete parte si no nada tiene sentido. — Khan (@KhanDobleL) December 11, 2022

Creo que necesitamos reflexionar un poco sobre qué queremos que sea el freestyle como público amigxs. Los eventos tienen menos nivel del que deberían en casi todos los lugares del mundo porque no dejamos que los competidores lo den todo si les negamos nuestra energía. (Sigue) — 🐿ICE CREAM KING🐿 (@kapo013) December 11, 2022

Otra gran polémica que ha protagonizado el post de la Internacional es el de la victoria de Aczino. Y es que aunque muchos critican la actitud del mexicano al no reaccionar a las respuestas del público, hay otros muchos que lo defienden y que dan por justa su coronación como tricampeón del mundo. Y es que el Diablo del freestyle ha demostrado en más de una ocasión que cuenta con talento de sobra para convertirse en el rey de la improvisación, pero la celebración de este evento ha abierto un debate que parece que nunca se cerrará.

Felicitar a @aczino por el triunfo en @redbullbatalla



Mantenerse arriba es muy difícil y más durante tantos años — Chuty (@chutyvk) December 11, 2022

Que el público sobre apoyó a sus participantes ok pero de ahí a decir que Aczino tiene que devolver al título y tal es para partiros la cara por faltar el respeto al verdadero rey de esta disciplina @aczino no tenéis respeto ni sabéis lo que es estar en un escenario. — MOWLIHAWK (@mowlihawk) December 11, 2022

Y tú, ¿qué opinas de la Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos 2022? ¿En qué lado te posicionas? ¿Crees que Aczino es justo ganador? ¿Cuál era tu porra inicial?