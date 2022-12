Nothing abre su primera tienda física

Poco a poco, casi sin darnos cuenta, Nothing ha pasado de ser un excéntrico proyecto de Carl Pei (ex CEO de One Plus) a convertirse en una realidad tangible y disfrutable por el público.

De momento, la marca tiene en su catálogo un teléfono diferente que busca liderar la gama media y dos auriculares, para contentar tanto a los que buscan el aislamiento como a los que quieren seguir en contacto con el entorno mientras los llevan.

Yarece que ha llegado el momento de dar el salto a las calles. El pasado 10 de diciembre, la marca tecnológica presentó al público su primera tienda física. Nothing Store Soho, de dos pisos y con un estilo boutique, es un espacio que ha creado la marca para la comunidad, tanto para los entusiastas de la tecnología como para los recién llegados.

La tienda personalizada estará abierta todos los días de la semana y vivirá para despachar los tres dispositivos de Nothing, además de merchandising de la marca y productos de edición limitada. Pero eso no es todo, la tienda también tiene como propósito dar cabida a algunas colecciones de marcas de moda y diseño, así como inventos de audio creados por su partner de diseño Teenage Engineering, que tiene su sede en Estocolmo.

Nothing Store Soho. / Nothing

La compañía define la Nothing Store Soho como un ‘espacio de desarrollo de ideas’ y un ‘lugar de encuentro para la comunidad de la marca. El espacio concentra materiales de alta calidad y pequeños detalles que reflejan la identidad transparente que caracterizan a los dispositivos de Nothing.

En el espacio, el usuario encontrará instalado un muro de sistema de 4.000 puntos invertidos que se puede programar en el lugar para crear una historia gráfica en constante rotación. Se ha instalado una cabina telefónica de estilo retro, donde Nothing's Phone (1) funcionará como la línea de ayuda oficial de la tienda.

La pieza central de la planta baja es una mesa de demostración hecha a medida con cajones ocultos que se abren para revelar cajas de joyería óptica. La planta baja actuará como un espacio con exposiciones y eventos.

La tienda también albergará eventos comunitarios, talleres, eventos públicos y lanzamientos especiales de productos.

Nothing Store Soho se encuentra en: 4 Peter Street, Soho, London, W1F 0A.