¿Qué es la solastalgia?

Solastalgia es una palabra que se inventó el filósofo australiano Glenn Albrecht y que se podría resumir como “la melancolía o la nostalgia por la pérdida de un hogar, estando en el propio hogar”.

Se trata de un término relativamente nuevo que se creó para dar mayor significado y claridad a “la angustia inducida por el medio ambiente. A diferencia de la nostalgia, la melancolía o añoranza que experimentan las personas cuando se separan de un hogar amado, la solastalgia es la angustia que produce el cambio ambiental que afecta a las personas mientras están directamente conectadas con el entorno de su hogar”, según explica el autor. Es una palabra que no debería existir, pero que lamentable ha tenido que crearse dado el paso acelerado en el que estamos cambiando los paisajes naturales que nos han acompañado desde niños.

Combinación de tres elementos

Solastalgia es una combinación de tres elementos: “Solas” hace referencia a la palabra inglesa “solace”, que proviene de la raíz latina solari y que significa consuelo frente a fuerzas angustiosas. Pero también es una referencia a la “desolación”, que tiene su origen en el latín solus y desolare, que connotan ideas de abandono y soledad. “Algia” proviene de la raíz griega -algia , que significa dolor, sufrimiento o enfermedad. Se trata de la conexión entre la angustia ecológica y la angustia humana que se apodera de la comunidad como una ola de temor. Además es una palabra que está relacionada con las consecuencias psicológicas experimentadas por los pueblos indígenas frente a siglos de violencia colonial y décadas de extracción de recursos en su entorno.

Indefensión

Así que si alguna vez te has sentido triste o angustiado porque el entorno natural que te rodea está cambiando a peor, ya sabes como lo puedes expresar. Y no es extraño que te suceda. El informe de salud y cambio climático de 2015 de la revista médica The Lancet analizó cómo la solastalgia está relacionada con la enfermedad; o la falta de tranquilidad debido a un entorno hostil en el que una persona no puede hacer nada, se siente indefensa y sin recursos para cambiar algo que no le gusta. Estos cambios en el paisaje pueden provenir de procesos naturales (como la sequía y los incendios forestales) o de procesos inducidos por el hombre, como el cambio climático y la urbanización. Sin embargo, a pesar de su significado, Glenn Albrecht, el hombre que acuñó la solastalgia no está desesperado: “Soy una persona optimista y hago mucho para revertir el impulso del desarrollo que generará más cambio climático y, por implicación, más solastalgia”.

Suscríbete gratis a la newsletter sobre ecología, cambio climático y biodiversidad más completa y entretenida en www.beeletter.org