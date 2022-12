En el primer programa de ‘Para toda la vida’ ya ha habido primer beso y la audiencia no se fía

Sheila Martori pasó por Fiesta el pasado fin de semana para presentar el estreno de Para toda la vida, la adaptación del conocidísimo The Bachelorette estadounidense. Un programa en el que una protagonista intenta encontrar el amor. Ella tiene para elegir 20 pretendientes.

En el primer programa los ha podido conocer a todos, pero parece que hay uno que le ha llamado especialmente la atención. Se trata de Carlos Aguilar, un malagueño que trabaja como comercial de motos.

Un pretendiente que reconoce haber sido un golfo, pero que está convencido de que ha llegado a una edad en la que sentar la cabeza. Se describe como familiar, competitivo e independiente, y busca una mujer con personalidad y carácter.

En el estreno hemos podido ver que hay química entre ellos. Sin duda, se trata del pretendiente que, de momento, más ha llamado la atención de Sheila. “En el momento en que le vi y en el momento de la cita, ha sido la persona que me tiene totalmente robado el corazón”, aseguraba ella.

La rosa de la primera impresión

Cuando Jesús Vázquez aparecía en escena para entregar una rosa a Sheila explicándole que el chico a la que se la diera, se quedaría seguro en el programa para seguir conociéndose, ella no dudó. “He estado super a gusto contigo. Me gusta cómo me miras, me gusta cómo siento y, por eso, quería darte la rosa”, le decía. La rosa de la primera impresión ya tiene dueño, ahora veremos si realmente es solo una primera impresión o hay algo más.

De momento, Carlos ha tomado la delantera al resto de sus compañeros. Mientras estaban a solas no se soltaban las manos. “Lo poquito que te conozco me gusta y quiero seguir conociéndote. Lo que te iba a decir antes es que, si confiabas en mí”, le decía. Ella asentía y él le pedía que cerrara los ojos.

El primero beso

No dudó en plantarle un beso en la boca que ella correspondió. “Guau… Me haces sentir muchísimo”, reconocía ella. Parece que la cosa va viento en popa entre ellos. “Espero que sea real, aunque sea tan pronto. Que crezca esto y pueda surgir algo bonito. Todo puede suceder siempre”, terminaba diciendo él.

“No pensaba para nada que me saldría besar a alguien o que tuviera esas ganas de besar a esa persona, pero con Carlos ha sido completamente diferente. Sentía desde el minuto uno que estaba con él que quería saber qué sentía en ese beso”, explicaba Sheila ya a solas, “es increíble Carlos, me ha dejado totalmente sin palabras con ese beso”.

La opinión de la audiencia

Todavía queda mucho programa por delante y los que son fans de este tipo de formatos ya saben de sobra, que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Desde luego, la audiencia, así de primeras, no se fía mucho de él.

Por suerte para él, no son los espectadores los que eligen, sino Sheila.