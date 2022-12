Un pretendiente de ‘Para toda la vida’ hizo lo que NO se debe hacer nunca para ligar

Telecinco estrenó este lunes Para toda la vida, la adaptación española de la exitosa The Bachelorette (que a su vez es spin off de The Bachelor).

Un formato que arrasa en audiencias en Estados Unidos pero que en nuestro país no ha convencido ya que no ha llegado ni a la doble cifra: solo convenció a un 8.7% de cuota y 844.000 espectadores.

Unos datos preocupantes para un estreno en la primera cadena de Mediaset y en prime time. Pero no fue lo único preocupante del programa, si no que uno de los solteros demostró lo rancio del pensamiento que tienen aún algunos.

Y es que, cuando Sheila - la joven que busca pareja- estaba frente a los 20 pretendientes hablando para conocerlos por primera vez, un tal Jordi soltó lo siguiente en voz alta:

"Sheila, ¿eres 100% natural, no?", una pregunta que causó un silencio incómodo y que molestó a la protagonista, así como a varios de los presentes. "¡Vaya pregunta brother!", "¿por qué le pregunta eso? Es una mujer preciosa, no lo entiendo..", dijeron algunos.

Sguidamente ella le pidió hablar en privado y le transmitió su malestar por tal pregunta y frente a todos: "Me pareció tan desagradable, creo que es una falta de respeto hacia una persona preguntarle ciertas cosas y además delante de tantísima gente".

Pero él continuó dejándose en evidencia intentando arreglarlo pero sin éxito ya que acabó siendo uno de los primeros expulsados. Así, protagonizó una buena lección de lo que no se debe hacer para ligar en una primera cita.