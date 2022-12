Sofía Reyes acude a ‘La Resistencia’ y reconoce que va “un poco piripi”

Este año, 'La Resistencia' nos está dejando varios momentazos que están dando mucho de qué hablar. Como cada semana, el programa de David Broncano ha empezado por todo lo alto. La última en acudir al Teatro Gran Vía de Madrid para presentar su nuevo éxtio ha sido Sofía Reyes.

La mexicana, aún con jet lag, asistía al late night para hablar de su último lanzamiento: Luna. La artista, responsable de temazos como Mal de amores con Becky G o Marte con María Becerra, pisó el escenario y ya nos hizo preveer que iba a ser una noche que iba a prometer.

Tres años después de haber acudido a 'La Resistencia', Sofía Reyes aparecía desubicada y más contenta de la cuenta. Nada más salir al escenario, Broncano le aclaró a la artista que habían cambiado de teatro, que ella había estado en el antiguo, que era más pequeño. "Es verdad", reconocía. No obstante, seguía confusa y volvió a preguntarle al presentador las diferencias entre uno y otro: "Pero, ¿este es otro lugar diferente a cuando vine?".

Han pasado 3 años desde que vino @sofiareyes, es normal que no se acuerde ni de quiénes somos. Han pasado muchas cosas en este tiempo. pic.twitter.com/s2sDD7SYJE — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 12, 2022

Una vez pasado el ITV por todo el plató, la cantante notó que el decorado era el mismo y señaló a Grison para decirle que en su última visita, él no estaba. "Pero tú sí", aseguraba mirando entonces a Ricardo Castella y dando paso a las bromas entre los integrantes del equipo.

¡Otro chupito, por favor!

Una vez hecho el chequeo y ya sentados, Broncano no dudó en bromear con el estado de Sofía: "Te ha pegado fuerte el jet lag", decía. Sin embargo, lo que no se esperaba el presentador era la respuesta de la artista, que reconoció haber tomado alcool antes de salir: "Me tuve que tomar un shot de tequeila antes de la entrevista. Y me levantó así un poco...", decía.

Fue entonces cuando llegó la pregunta del millón: "¿Has entrado un poco piripi? ¿Estás un poco mecedora?", decía David broncano asombrado. "Un poquito", contestó Sofía entre risas asegurando que "un shot de tequila no hace mucho" y que podría tomarse otro. Eso sí, si todos se unían, sugería. El humorista que aprovechó para sacar ese lado guasón que tiene, reconocía que no había probado el alcohol.

La invitada aprovechó para disculparse por no haberle traído el obsequio reglamentario para Broncano: "No traje nada, solo muchos nervios", decía riéndose mientras confesaba "te iba a regalar un tequila...", contestó dejando en el aire la respuesta. "Y has decidido tomártelo tú, ¡eh!