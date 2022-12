Oto Vans habla sobre ‘Supervivientes’: “Si no sigues las sugerencias del director, tienes castigo”

Oto Vans fue uno de los concursantes de Supervivientes 2019. El influencer cogió las maletas y puso rumbo a Honduras para intentar superar todos los retos del programa de Telecinco. Pero Oto no tuvo muy buena experiencia en el reality y, tras aterrizar en España, no dudó en cargar contra el programa y Telecinco en sus redes sociales.

De hecho, en uno de los directos que protagonizó con sus fans en 2019, habló sobre cómo vivió el la experiencia detrás de las cámaras: "Odio el postureo y el mundo Telecinco. No por las circunstancias, sino por todo lo que hay detrás... Iba a sobrevivir, no a ver a gente que sabe de tele haciendo teatro".

Pues bien, cuando parecía que este capítulo de su vida estaba cerrado, Oto ha vuelto a hablar del tema en el pódcast Animales Humanos. Junto a su presentador, Ibai Vegan, el influencer ha recordado su paso por el programa de Mediaset. Y sigue sin tener muy buen recuerdo de su paso por el programa.

La supuesta sugerencia del director a Oto

Oto ha explicado que el mundo de la televisión no es para él. “Me di cuenta de que la tele no es lo mío cuando vi que realmente sí está guionizado”, empieza explicando, haciendo referencia a su paso por el reality. “No está guionizado como tal, el director del programa te sugiere que hagas X. Sugerencias así como suavecitas y si no las cumples tienes como castigo. Como que no te sacan”, dice Oto.

El creador de contenido ha continuado explicando que él sabe esto por propia experiencia. Oto ha explicado que él se negó a hacer lo que el director le sugería: “No me voy a poner a hablarle a un hetero en plan ‘hola, te voy a meter boca’, que es lo que me sugerían. Lo primero en esta vida, que es lo que me han enseñado mis aitas es a tener respeto”.

“A ver, sí que me decían que buscase como movida, pero es que no me apetecía”, ha terminado diciendo. Además, Oto ha descrito el programa con una sola palabra: “Falserío”.