Los pasillos de Mediaset dan para mucho, sino que se lo pregunten a los colaboradores y colaboradoras de Sálvame. Este mismo martes, 13 de diciembre, ha vuelto a las instalaciones de Fuencarral uno de los rostros más conocidos del canal (hasta que la despidieron hace unos meses). Hablamos de Paz Padilla.

La cómica, que estuvo presentando Sálvame durante muchos años, no terminó muy bien con algunos de sus compañeros de programa. “Parece que hay amistades rotas”, ha dicho María Patiño nada más empezar el programa. La colaboradora hacía referencia al encuentro entre Belén Esteban y Paz Padilla. Los dos rostros televisivos habían coincidido en maquillaje. Eso sí, no han intercambiado ninguna palabra. Ni si quiera se han saludado.

“Yo cuando entro a un sitio y está la gente, yo saludo… si no me saludan no saludo”, ha dicho Belén sobre el encuentro. Ni Paz ni ella han hecho el amago de hablar, tal y como ha desvelado. Pero parece que habría excusa: “Teníamos unos cristales que eran como las cristaleras del Santiago Bernabéu”.

A pesar de los desencuentros que han tenido Paz y Belén, la de Paracuellos ha desvelado que le hubiese gustado hablar con ella: “Le hubiera dicho que se ha equivocado, que aquí los enemigos no son la que se montó ese día en 'Sálvame', no me siento culpable de nada, defendí una situación que creí que tenía que defender".

Así ha sido el incómodo reencuentro de Belén Esteban y Paz Padilla en Telecinco

Pero Belén no ha sido la única colaboradora a la que Paz le ha negado el saludo. Kiko Hernández tampoco ha recibido ni un “hola” de la actriz de La que se avecina. Un hecho que no le ha sentado nada bien: “Una persona que da mil entrevistas, que dice que solo está para dar amor y es un ser de luz, llega a maquillaje y no saluda a sus compañeros a los que ha dado amor 13 años”.

Por su parte, la presentadora Adela González no saba crédito a la situación. Su experiencia con Paz ha sido totalmente diferente: "Yo he llegado aquí y me han tratado fenomenal todos. Y lo he recibido con todo el cariño del mundo. "Ha saludado super amable a todo el mundo. ¿Estás segura de que te ha visto, Belén?".

Sea como sea, seguro que este mini encuentro da mucho de qué hablar en el programa durante los próximos días.